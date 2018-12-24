"Всесвіт ніжності": Топалов зворушив до сліз піснею про Тодорекно і сина (відео)

Влад Топалов присвятив пісню Регіні Тодоренко і синові

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко і її чоловік, співак Влад Топалов, нарешті, показали і розповіли всю правду про народження сна і поділилися ексклюзивними відео з сімейного архіву. Ролики увійшли в новий кліп артиста і щасливого тата на пісню "Орел або решка", яку він представив на своєму YouTube-каналі.

В Instagram Регіна і Влад анонсували щемливе видео і підкреслили, що діляться з фанами найпотаємнішим.

"Дорогі наші, ми дякуємо вам за терпіння і повагу до нашого найпрекраснішого події у світі. Більшість з вас звикли, що всі артисти відразу виставляють напоказ своє особисте життя. Ми з Владиславом Михайловичем мислимо трохи по-іншому і дуже трепетно ставимося до того, що відбувається між нами. Тому зайвий раз боїмося голосно кричати про свою любов. Впевнена, багато хто, особливо ті, хто вже став батьками, зрозуміють нас правильно", - звернулася вона до підписників.

"5-го грудня відбулося велике чудо - в наше життя прийшла нова людина. До цієї події мій чоловік написав для мене пісню. Дякую тобі, коханий Влад Топалов ! Як тільки я її почула, одразу ж взялася за створення кліпу! Щоб багато не писати, нехай за нас скаже наша пісня і маленька, але вже така грандіозна історія", - написала молода мама в Instagram.

У свою чергу, гордий батько і чоловік Влад також анонсував у своєму акаунті народження нової композиції-посвячення дружині і сну.

"Нарешті, я з радістю ділюся з вами своїм найпотаємнішим. Що ж іще я міг подарувати дружині на народження сина? Так! Мені здається, пісня - це найчесніше і справжнє. Я це робив від душі, від усього серця. Я не думав, що вона стане хітом чи ні. Не думав, вам сподобається чи ні. Я просто хотів висловити весь той всесвіт емоцій, ніжності і радості, який був і є у мене в душі. Висловити музикою і словами! Все те, що сталося за останній час! Тим, хто терпів і спокійно чекав - спасибі! Тим, хто не терпів і мучив нас питаннями: "Ну, де? Ну, коли?" Ось, дочекалися! У кліпі ми розповіли вам нашу маленьку історію, яку ще ніхто не бачив і не знає. Тепер ви знаєте нас більше і ближче. Прошу це цінувати і поважати наше життя і бажання іноді залишатися в тіні і не виставляти все напоказ. Ми вас любимо і дякуємо!" - зазначив виконавець.

Під кліпом в мережі підписники стали поздоровляти пару і ділиться своєю думкою щодо побаченого. Їх зачепила тепетная і ніжна історія кохання і душевний кліп, котрий багатьох зворушив до сліз.

"Дуже душевно! Сімейного щастя вам, ви класні! І терпіння! Дитина - це велике щастя і велика праця", "Навіть сльози на очах. Дуже романтично", "Сльози щастя! Дай вам Бог всього самого хорошого! Дуже рада за вас! Величезного щастя!", "Саме зворушливе і тепле відео! А пісня.... Пісня просто приголомшлива. Щастя вам з Регіною і здоров'я малюку", - не змогли стримати захвату коментатори.

Скріншоти коментарів (канал Влада Топпалова на YouTube)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, хто їй допомагає з сином, а також показала спільну прогулянку.

У свою чергу, Влад Топалов продемонстрував веселе сімейне відео з авто, на якому разом з Регіною Тодоренко співає пісню для малюка.

Крім того, Тодоренко залишила зворушливе новорічне послання для шанувальників з найкращими побажаннями.

Відео: РБК-Україна