"Завжди страшно": Регіна Тодоренко заговорила про зміни в житті

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча вразила прихильників своєю суперсилою

Регина Тодоренко тісно спілкується зі своїми прихильниками і часто забезпечує підписників потужними мотиваційними постами, які зачіпають найактуальніші проблеми. Наприклад, нещодавно вона призвала фанів не відкладати нічого на завтра, а діяти сьогодні і зараз. Тепер же телеведуча вирішила поговорити про користь змін, які часто лякають і насторожують.

Зірка вважає, що будь-які зміни обставин - це перевірка на стійкість і огромныйстимул для розвитку і вдосконалення.

"Коли в житті відбуваються зміни, чи варто їх боятися?!?!? У Японії вважається прокляттям фраза "щоб ти жив за часів змін". Я ж вважаю, що усе нове на користь. Це черговий раз дає можливість замислитися, а чи так ти крутий, як вважаєш, і також дає стимул розвиватися, а не стояти на місці. Усе нове завжди страшно і неисследованно, а наш мозок не терпить визначеності і всіляко намагається компенсувати і виправдати нерозуміння того, що відбувається. Як тільки відпускаєш нажиті роками забобони, все виходить", - завірила Регина.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Надихаючий текст вона супроводила не менш мотиваційним фото. Телеведуча в образі total white, що складається з майки на тонких бретелях і спідниці з високою талією і поясом, "піднімає" важку штангу над головою. Її красномовна міміка говорить про те, що дається це дівчині дуже непросто.

Пост Регіни розбурхав її прихильників. Одних більше зацікавила фізична підготовка дівчини, інші ж подякували за напуття.

Ти що правда підняла її

Регина, ти бомба! Більше додати нічого!

Реги, красава. Сила в душі!

Завжди на позитиві.... Классс

Регина ти прямий качок!

Красуня

Силачка

А ти сильніше, чим здаєшся

Ти дуже сильна

Раніше Регина Тодоренко поділилася секретом щасливих і довгих стосунків.