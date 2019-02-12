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"Завжди поруч": Джамала зворушливо привітала улюблену маму з днем народження (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 09:42
"Завжди поруч": Джамала зворушливо привітала улюблену маму з днем народження (фото)
Джамала з мамою Галиною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала підкреслила, що мама для неї – найкращий друг

Мама Джамады — Галина Михайлівна Тумасова — відзначає сьогодні, 12 лютого, свій день народження. У зв'язку з чим відома виконавиця дуже душевно привітала маму, опублікувавши також серію фото з рідною людиною.

Так, співачка ніжно назвала найближчу людину "мамулечкою" і наголосила, що вона у неї найкрасивіша.

"Мій найдорожчий друг, критик і підтримка! Спасибі, що завжди поруч. І я у твоїй команді мами Джамали"! Люблю", — ніжно звернулася до матері Джамала.

Також співачка з гумором зазначила: "Вважаю, подарунки на ювілей потрібно готувати заздалегідь. Я намагалася". Швидше за все, співачка мала на увазі народження синочка Емір-Рахман — онука Галини Михайлівни. До речі, Джамала також опублікувала фото мами з сином.

мама Джамали

Мама Джамали Галина з онуком Емір-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники виконавиці також поспішили приєднатися до привітань.

  • "Вітаю з іменинницей) А Вашу матусю щиро вітаю з Днем Народження) Бажаю здійснення мрій, здоров'я та щастя", — бажає yahshinianyuliya123.
  • "З Днем Народження!!! Міцного здоров'я і здійснення всіх мрій!" — пише nananeptun.
  • "Ніжна, красива вірменська МАМА", — зазначає lusinebekchyan (мама Джамали за національністю вірменка).
  • "З Днем народження! Нехай мама буде завжди здоровою і завжди посміхається, видно, який у вас сильний зв'язок", — зауважує tanya_burlee.
  • "Матусі привітання і подяказа таку прекрасну дочку", — дякує tanyshkakornienko.
  • "Які Ви гарні! Здоров'я Вашій мамі!" — підтримує aliyaorlova66.

&quot;Завжди поруч&quot;: Джамала зворушливо привітала улюблену маму з днем народження (фото)

Джамала зі старшою сестрою Евеліною і мамою Галиною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала також є членом журі Національного відбору на Євробачення 2019. Співачка вже виділила фаворитів першого півфіналу Нацвідбору.

Також до цього Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом.

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