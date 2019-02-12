"Завжди поруч": Джамала зворушливо привітала улюблену маму з днем народження (фото)

Джамала підкреслила, що мама для неї – найкращий друг
Мама Джамады — Галина Михайлівна Тумасова — відзначає сьогодні, 12 лютого, свій день народження. У зв'язку з чим відома виконавиця дуже душевно привітала маму, опублікувавши також серію фото з рідною людиною.
Так, співачка ніжно назвала найближчу людину "мамулечкою" і наголосила, що вона у неї найкрасивіша.
"Мій найдорожчий друг, критик і підтримка! Спасибі, що завжди поруч. І я у твоїй команді мами Джамали"! Люблю", — ніжно звернулася до матері Джамала.
Також співачка з гумором зазначила: "Вважаю, подарунки на ювілей потрібно готувати заздалегідь. Я намагалася". Швидше за все, співачка мала на увазі народження синочка Емір-Рахман — онука Галини Михайлівни. До речі, Джамала також опублікувала фото мами з сином.
Мама Джамали Галина з онуком Емір-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники виконавиці також поспішили приєднатися до привітань.
Джамала зі старшою сестрою Евеліною і мамою Галиною (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала також є членом журі Національного відбору на Євробачення 2019. Співачка вже виділила фаворитів першого півфіналу Нацвідбору.
Також до цього Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом.