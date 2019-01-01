"Все сама": Надя Дорофєєва захопила гостей святковим столом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачку похвалили за її господарські вміння

Українська співачка і учасниця відомого гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка зустріла новий рік з незвичайною зачіскою, здивувала гостей щедрим новорічним столом, який вона накрила сама. Відповідні кадрами в Instagram-"історіях" поділилася подруга артистки, блогер Сабіна Мусіна.

Дівчина прийшла в гості до Наді і її чоловікові, шоумена та співака Володимира Дантеса, і не втрималася, щоб не похвалити господиню за її привітний прийом.

"Я добралася в чужу квартиру. Увагу, подивіться, яка господиня! Це все приготувала вона сама", - заявила на камеру Сабіна, нахвалюючи Дорофєєву.

Фото: новорічний стіл Наді Дорофєєвої (instagram.com/saba13_)

Фото: Сабіна Мусіна і Надя Дорофєєва (instagram.com/saba13_)

Також Володимир Дантес показав веселу компанію, з якою пара зустріла 2019 рік. Виявилося, що зірки відзначили свято разом з друзями-блогерами.

"Сім'ї блогерів зустрілися і, найцікавіше, майже не сиділи в телефонах", – підписав він короткий ролик в "сторіз" Instagram.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Судячи з відео, гості і господарі розважалися тим, що грали в популярну настільну гру Alias.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Раніше Надя Дорофєєва поділилася своїми сміливими бажаннями і мріями, частина з яких здійснилася, хоч кілька років тому вони здавалися недосяжними. Тепер, загядывая в свій список, артистка не може повірити в те, що відбувається.

До речі, нова композиція групи «Время и стекло», що стала саундтреком до стрічки «Я, ти, він, вона», захопила шанувальників, які назвали пісню кращим хітом колективу за останній час.

Відео: РБК-Україна