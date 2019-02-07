"Всі рівні": Джамала зі сміливим декольте про свої критерії вибору на Нацвідборі

Співачка зізналася, що ще не чула пісні всіх конкурсантів

Известная украинская певица Джамала и судья Нацотбора на конкурс Евровидение 2019 Джамала, которая недавно рассказала, сколько потратила времени на подготовку для выхода в свет, призналась, что ей будет очень сложно выбрать достойного конкурсанта, который получит право представлять Украину в Израиле. Об этом она написала в Instagram.

Артистка показала поклонникам пикантный снимок, на котором позирует в довольно откровенном для себя образе. На звезде белая блузка без рукавов с экстремальным декольте, а в качестве своеобразного акцента выступает повязанный на одно плечо широкий пояс в полоску.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Исполнительница отметила, что непростым моментом является умение отделить личное отношение к конкурсанту от его творческой презентации на сцене Нацотбора, ведь со многими участниками она по роду деятельности знакома лично, а это усложняет выбор. Также артистка призналась, что еще не слышала все конкурсные композиции, но состав сильных и разноплановых артистов, которые придут побороться за победу, ее очень радует.

"Сегодня 100 дней до начала Евровидения 2019, которое в этом году будет проходить в Израиле, в Тель-Авиве. А уже в эту субботу стартует наш Нацотбор! Скажу честно, еще не слушала все конкурсные песни, но очень рада, потому что у нас снова очень интересный, по-настоящему музыкальный состав участников от изобретательных Brunettes Shoot Blondes и театральных ЦеШо к танцевальной MARUV и многих других. Я уже в приятном волнении и ожидании субботнего эфира", - подчеркнула она.

Джамала призвала зрителей не оценивать исполнителя, а сконцентрироваться на его песне, ведь европейская публика будет выбирать фаворита именно по этому критерию.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Будет непросто, потому что с каждым из артистов ты пересекаешься на разных площадках, любишь и уважаешь их творчество. Но в этом конкурсе все равны, не играет роли ни стаж, ни количество премий и прошлых заслуг. Выходя на сцену конкурса, ты должен быть готов к полному обнулению. Хочу обратить ваше внимание! Очень важно, чтобы вы болели и голосовали не просто исполнителя, а именно за песню. Вы должны абстрагироваться от личной симпатии и увидеть этого исполнителя или группу на европейской сцене. Это ответственно, ведь мы выбираем песню, которая прозвучит от Украины! А вы уже слушали песни? Что скажете?" - поинтересовалась она.

Поклонники с удовольствием начали делиться собственным мнением, а многие заявили, что также не познакомились еще с конкурсными треками всех конкурсантов и ждут прямого эфира.

"Честно говоря, всех не слушала, но очень болеть за хорошо выполненную песню", "Песни интересные, но не все является форматом для Евровидения. Однако Ваша песня, Джа, тоже была не форматной, но это не помешало победить. Желаю удачи каждому участнику", "Я не слушала. Хочу всех увидеть и услышать вместе. В одном настроении. Верю, что так голосовать буду объективно и без оглядки на прошлые симпатии", - подчеркивали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала очаровала стильным и лаконичным образом в костюме от украинского бренда FLOW THE LABEL, в котором появилась на Украинской неделе моды.

К слову, недавно Джамала представила новый мощный сингл Solo, написанный совместными усилиями номинантов на Грэмми.

Видео: РБК-Украина