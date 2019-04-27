ru
ua

"Все одно тебе люблю": Тодоренко показала "страшного і зморшкуватого" Топалова


Телеведуча потішила мережу незвичайним освідченням у коханні чоловікові

Регіна Тодоренко - справжній живчик і приклад для наслідування, адже молода мама встигає і сином займатися, і робити своє шоу, а крім того, вже привела в порядок фігуру і з'їздила на відпочинок. Крім того, ведуча не боїться здатися дурною або смішною і з задоволенням жартує, в тому числі і над собою. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком чоловіка на прогулянці з синочком і зробила йому досить креативне визнання в любові.

На фото одягнений в шорти і футболку Влад посміхається в об'єктив, також потрапили в кадр частина коляски з маленьким Мішею і рука Регіни, яка її тримає.

"#семейныебудниТТ @vladtopalovofficial, ти такий старий став, фу, зморшки на обличчі, уууууу.....щоки обвисли, але я все одно тебе люблю, незважаючи на те, що ти дуже страшний )" - з гумором написала Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов на прогулянці з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Таким чином ведуча дала відповідь хейтерам у мережі, які неодноразово називали її чоловіка постарілим і некрасивим.

Підписники оцінили гумор Регіни і пораділи тому, що у подружжя все добре.

  • "Гідний стьоб над хейтерами, обожнюю вас, Регіна, за позитив"
  • "Ахахааха.... зате Лазарєв як пасхальне яєчко"
  • "Чоловікові не властиво бігти до косметолога за дозою ботокса"
  • "Підтягнутий, стрункий, інтелігентний. Хай лопнуть від заздрості"
  • "Круто коли в сім'ї присутній стьоб один над одним)"
  • "Уявляю, якщо б Топалов так написав на всю країну))) Регіна, у тебе груди після пологів обвисли, розтяжки і целюліт, але я тебе люблю"
  • "Регіна, ви молодець!! Щоб уникнути критики неадекватної на адресу свого чоловіка, сама написала , замість доброзичливців підписників!!)) Невже незрозуміло, що вона спец зробила, щоб ви не писали гидоти на адресу її чоловіка, як раніше завжди робили?? Регіна, ви прекрасна , з відмінним почуттям гумору, щира і вмієте любити!"
  • "Ось це комплімент чоловікові"
  • "Здоровий стьоб створює сприятливу атмосферу в сім'ї"
  • "Ви найкрутіша сім'я!!!! В захваті від вас!!! Бережіть і любіть один одного ви крейзі, але це настільки круто"
  • "Владу пощастило насправді з дружиною"
  • "Регіна ну і жарти у вас))) але так приємно за вами спостерігати!!! Любові вам"
  • "Любов, вона така"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали миле ранкове відео з сином.

Раніше Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином, якого вона бере з собою на роботу.

До речі, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата Влада Топалова.

"Несподіваний поворот": Лілія Ребрик зачарувала сімейним відпочинком серед пальм Час – 6 ранку: заспані Тодоренко і Топалов показали миле відео з сином
Читати всі новини