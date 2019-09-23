"Все сталося спонтанно": Світоліна розповіла про знайомство та стосунки з Монфісом

25-річна українська тенісистка Еліна Світоліна вже кілька років зустрічається зі своїм "колегою" - французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Однак тільки влітку цього року 33-річний коханий спортсменки вперше побував в Україні і познайомився з її сім'єю. Пара відвідала Одесу, де виросла Еліна, і навіть показала в мережі гарячі фото з відпочинку на яхті.

А в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя", яке вийшло тільки зараз, Світоліна вперше розповіла про знайомство з Монфісом і чому ці відносини такі вдалі.

За словами Гаеля та Еліни, їх стосунки зав'язалися зовсім не на корті.

"Ні, наші відносини виникли не на корті. Хоча звичайно, я давно стежив за Еліною під час турнірів", — говорить Гаель.

Відео: Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (youtube.com/Світське життя)

Доленосна зустріч трапилася у Франції.

"Ми познайомилися в Парижі. І це було зовсім не в тенісній атмосфері. Я приїхала святкувати свою перемогу на підсумковому турнірі. І так сталося, що він теж опинився в Парижі і запросив мене на вечерю. І так все зав'язалося", — згадує Світоліна.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

За словами Еліни, її попередні стосунки з гравцем в крикет не витримали випробування графіками.

"Просто у нас не збігалися графіки. Було складно поєднувати. Розклад в його виді спорту відрізнявся від мого. У тенісі найдовший сезон — з січня до кінця жовтня. Майже щотижня у нас ігри. Безумовно, комфортніше з людиною, яка також грає в теніс, яка все розуміє і живе за таким же графіком", — пояснює тенісистка.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Ось чому для неї ідеальні відносини можуть бути лише з тенісистом.

"Але якщо чесно, я не шукала спеціально... Усе відбулося спонтанно, спонтанно і несподівано. Але я рада що поки що все добре і ми щасливі", — зізнається Світоліна.

Вона також розповіла і про приїзд коханого в Україну.

"Коли ми з Гаелем були в Україні, то першою зупинкою був Київ. Ми сходили на Хрещатик, сходили в український ресторан і Гаелю дуже сподобався борщ. Я хотіла, щоб Гаель побачив, де я виросла. Ми їздили в той район Одеси, де я жила. Було дуже класно наповнитися тією енергією, згадати дитинство. Звичайно ж, зустрілися з бабусею. Вона дуже любить готувати, у неї неймовірні страви: млинці, сирники, пиріжки, тортики. Вона мене любить побалувати", - розповіла спортсменка.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс в Києві (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками на "філософському" фото. Шанувальники також прокоментували чутки про розрив відносин Світоліної з Монфісом.

До речі, українська спортсменка і Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Лілія Подкопаєва втретє стала щасливою мамою.