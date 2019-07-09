"Все Потапу розповімо": Настю Каменських "засікли" в обіймах латиноамериканського красеня

Настя Каменських поділилася хвилею захоплених емоцій зі своєю численною армією шанувальників. Справа в тому, що українська виконавиця відкривала концерт відомого латиноамериканського співака MALUMA в Києві. Його виступ у рамках світового турне відбулося в українській столиці вчора, 8 липня в Палаці спорту. Настя заздалегідь зазначала, що саме їй випала честь "розігрівати" публіку перед виступом Хуана Аріаса (більш відомий як MALUMA).

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала фото компанії з співаком. На Насті – яскравий сценічний наряд. Це боді, прикрашене паєтками і бахромою, а також баскою. Як зазвичай, Каменських вигідно підкреслила зону декольте. На ніжках – високі чорні ботфорти.

MALUMA одягнений в строкатий комбінезон яскравого помаранчевого кольору. Співак обіймає Настю, посміхаючись в камеру.

Настя Каменських і MALUMA (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому свій пост Настя супроводила підписом відразу на трьох мовах: англійською, іспанською та українською:

"MALUMA, рада вітати тебе у Києві! Ти - неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір", - підписала фото Настя.

Шанувальники Каменсикх поспішили прокоментувати її фото. При цьому Багато хто вирішив пожартувати, мовляв, Настя у компанії незнайомця.

"Все Потапу розповімо"

"Чому б не такого чоловіка. Вам йде)"

"Ти зраджуєш Потапа?"

"Кинула Потапа?"

"Як гарно ви разом виглядаєте (Потап-без образ)"

"Настя, дякую за чудовий виступ!! Ти неймовірна красуня, набагато краще Кім! А дівчата-моделі. Все продумано до дрібниць! КРАЩІ"

"Настя, у тебе дуже красивий і незвичайний образ!"

"Настюша, велике спасибі за прекрасний виступ. Було дуже круто і жарко. Дуже хотіла з вами сфотографуватися"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила ефектним образом на шоу Х-Фактор. Співачка сяяла в розкішних блюках-кльош.

До речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.