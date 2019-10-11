"Все пішло не так": сонячна Регіна Тодоренко сколихнула мережу

Ведуча підкорила романтичним образом в променях сонця
Регіну Тодоренко шанувальники звикли бачити життєрадісною і веселою – зазвичай промениста й усміхнена дівчина буквально заряджає фанів позитивом з екранів і своєї сторінки в соцмережі. Важко повірити, що вона схильна до перепадів настрою і буває не в дусі. До того ж, ведуча вміє швидко перевтілюватися, перетворюючись з домашньої і затишній молодої мами в справжню світську левицю, як, наприклад, під час поїздки в Італію. Але у зірки, як і у всіх інших, бувають різноманітні ситуації, здатні буквально дезорієнтувати в житті. Так, в instagram вона опублікувала сонячне фото і залишила відверте зізнання.
Зірка "Орла и Решки" "купається" в сонячних променях. Вона вбралася в романтичне вбрання з дрібним квітковим принтом і оригінальною горловиною у вигляді чокера. У волоссі у неї видно жовту квітку, а сама ведуча обрала максимально природний макіяж.
"Сьогодні явно все пішло не так..." - заявила вона в підписі до кадру і залишила хештег "работа", натякаючи, в якій саме сфері виникли труднощі.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Сонячний знімок підкорив серця шанувальників Регіни. Вони захоплювалися її зовнішнім виглядом і запевнили, що будь-які неприємності – явище тимчасове.
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Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала, чим ласувала в Італії і розповіла про свою гастрономічну слабкості.