"Все пішло не так": сонячна Регіна Тодоренко сколихнула мережу

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча підкорила романтичним образом в променях сонця

Регіну Тодоренко шанувальники звикли бачити життєрадісною і веселою – зазвичай промениста й усміхнена дівчина буквально заряджає фанів позитивом з екранів і своєї сторінки в соцмережі. Важко повірити, що вона схильна до перепадів настрою і буває не в дусі. До того ж, ведуча вміє швидко перевтілюватися, перетворюючись з домашньої і затишній молодої мами в справжню світську левицю, як, наприклад, під час поїздки в Італію. Але у зірки, як і у всіх інших, бувають різноманітні ситуації, здатні буквально дезорієнтувати в житті. Так, в instagram вона опублікувала сонячне фото і залишила відверте зізнання.

Зірка "Орла и Решки" "купається" в сонячних променях. Вона вбралася в романтичне вбрання з дрібним квітковим принтом і оригінальною горловиною у вигляді чокера. У волоссі у неї видно жовту квітку, а сама ведуча обрала максимально природний макіяж.

"Сьогодні явно все пішло не так..." - заявила вона в підписі до кадру і залишила хештег "работа", натякаючи, в якій саме сфері виникли труднощі.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Сонячний знімок підкорив серця шанувальників Регіни. Вони захоплювалися її зовнішнім виглядом і запевнили, що будь-які неприємності – явище тимчасове.

Яке чудове фото

Сонячна Регіна

Прекрасна

Регіна – сонечко

Просто красуня

Яка ти гарна, мила Регіна

Регіна красуня... Просто лапочка

Регіна, ви таке сонечка. Така приємна, яскрава і гарна

Гарненька

Регіна, ви прекрасні!

Така сонячна фотографія. Відразу стає добре і тепло на душі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала, чим ласувала в Італії і розповіла про свою гастрономічну слабкості.