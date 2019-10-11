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"Все пішло не так": сонячна Регіна Тодоренко сколихнула мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 17:46
"Все пішло не так": сонячна Регіна Тодоренко сколихнула мережу
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча підкорила романтичним образом в променях сонця

Регіну Тодоренко шанувальники звикли бачити життєрадісною і веселою – зазвичай промениста й усміхнена дівчина буквально заряджає фанів позитивом з екранів і своєї сторінки в соцмережі. Важко повірити, що вона схильна до перепадів настрою і буває не в дусі. До того ж, ведуча вміє швидко перевтілюватися, перетворюючись з домашньої і затишній молодої мами в справжню світську левицю, як, наприклад, під час поїздки в Італію. Але у зірки, як і у всіх інших, бувають різноманітні ситуації, здатні буквально дезорієнтувати в житті. Так, в instagram вона опублікувала сонячне фото і залишила відверте зізнання.

Зірка "Орла и Решки" "купається" в сонячних променях. Вона вбралася в романтичне вбрання з дрібним квітковим принтом і оригінальною горловиною у вигляді чокера. У волоссі у неї видно жовту квітку, а сама ведуча обрала максимально природний макіяж.

"Сьогодні явно все пішло не так..." - заявила вона в підписі до кадру і залишила хештег "работа", натякаючи, в якій саме сфері виникли труднощі.

&quot;Все пішло не так&quot;: сонячна Регіна Тодоренко сколихнула мережу

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Сонячний знімок підкорив серця шанувальників Регіни. Вони захоплювалися її зовнішнім виглядом і запевнили, що будь-які неприємності – явище тимчасове.

  • Яке чудове фото
  • Сонячна Регіна
  • Прекрасна
  • Регіна – сонечко
  • Просто красуня
  • Яка ти гарна, мила Регіна
  • Регіна красуня... Просто лапочка
  • Регіна, ви таке сонечка. Така приємна, яскрава і гарна
  • Гарненька
  • Регіна, ви прекрасні!
  • Така сонячна фотографія. Відразу стає добре і тепло на душі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала, чим ласувала в Італії і розповіла про свою гастрономічну слабкості.

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