"Все почалося з бажання": дружина Миколи Тищенко расскрыла секрети схуднення

Алла Барановська поділилася тонкощами схуднення на відпочинку

Очаровательная жена украинского ресторатора и главного украинского "ревизора" Николая Тищенко Алла Барановская, которая рассказала об обратной стороне отдыха в Таиланде, продолжает публиковать обольстительные пляжные фото из отпуска. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, как худеет на куроте и к каким уловкам ей доводится прибегнуть.

Экс-модель отмечет, что на отдыхе худеть непросто, ведь на курорте подстерегает много соблазнов. Например, она может позволить себе полакомиться пастой, но ее спасает огромное желание избавиться от лишних кило, а также специальные косметические средства и доказанной эффективностью.

"Привет 57кг. Признаюсь, продолжать работу над фигурой на отдыхе очень сложно. Но я стараюсь. Иногда грешу пастой. Но секретные кремики, скрабики и упражнения работают. А начиналось все с огромного желания убрать обвисший живот 6 месяцев назад. Дряблости почти не осталось! К лету обещаю намёки на кубики", - заявила она.

Также Алла призналась, что ее рост составляет около 172-175 см, по крайней мере, таким он был, когда бизнесвумен училась в десятом классе, и пояснила, что именно этот вопрос лидирует по популярности в ее микроблоге.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Подписчики пришли в восторг не только от купальника жены Николая Тищенко, но и от ее стройной фигуры и смелости, которой она открыто рассказывает о своем преображении и похудении.

"Алла, вы бомбезная, молодец!", "Какая у вас красивая фигура!", "Секси-пэкси штучка! Обожаю людей которые берут себя и свою волю в кулак и работают над собой, а не сетуют на генетику или я же рожала 3 детей, я не могу быть Дюймовочкой. Мне лично всё равно, какой у вас рост и размер ноги, мне гораздо важнее, что вы излучаете изнутри, и я иду на ваш свет", "Аллочка, у вас шикарная фигура! Вы мотиватор для мамочек в вопросе правильного ухода за своим телом", - писали с восхищением комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Ранее Алла Барановская сообщила, что на пару дней отлучилась с мужем отдохнуть на остров неподалеку от Пхукета, а также призналась, что уже скучает за своим сыночком Давидом и уютной виллой, которую пара сняла для отдыха.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Больше 3-4 дней в этом отеле не проживёшь. Но на выходные кайф! Но я уже скучаю по нашей тайской деревушке и Бусе", - отметила девушка.

К слову, Алла Барановская наглядно показала и рассказала, как непросто ей далось похудение после рождения сыночка.

Напомним, что жена Николая Тищенко впечатлила стройной и изящной фигурой в откровенном купальнике.