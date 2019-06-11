"Все на краще": Едгар Камінський показав, як проводить час з сином без дружини

Тиждень тому всіх вразила новина про можливе розлучення пари
Близько тижня тому ЗМІ та соцмережі буквально підірвала новина про те, що відома пара - Слава і Едгар Камінські - збираються розлучитися. За інформацією, що потрапила в інтернет, розгляд справи про розлучення зоряної пари має відбутися 12 червня, о 09:15. При цьому на розлучення подав саме Едгар. Співачка і пластичний хірург зберігають мовчання і ніяк не коментують ці чутки.
Проте 11 червня Едгар поділився новою публікацією в своєму Instagram - він опублікував кілька фото зі своїм сином, 4-річним Леонардом. На знімках тато і син корчать смішні пики - при цьому вони явно проводять час без Слави. Під фото хірург зазначив, що все, що відбувається - на краще.
Фото: Едгар Камінський з сином (instagram.com/edgar_kaminskyi)
"Самі добрі і щирі емоції - дитячі. Бажаємо всім гарного настрою. Пам'ятайте - все на краще", - написав Камінський.
Фото: Едгар Камінський з сином (instagram.com/edgar_kaminskyi)
Підписники розчулюються зворушливим кадрів і відзначають, що Леон дуже схожий на батька.
Скріншот коментарів (instagram.com/edgar_kaminskyi)
Відзначимо, що крім Леонарда у поки ще подружжя також є дочка Лаура.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, новина про розлучення Слави з НеАнгелів з чоловіком стала шоком для шанувальників пари.
Нагадаємо, до цього Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Вінником. Співачка повеселилася на минулому фестивалі в Києві.
Також раніше Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.