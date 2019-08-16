"Все до лиця, хоч мішок": Лілія Ребрик захопила фігурою в трендовому комбінезоні

Лілія Ребрик вміє урізноманітнити свій гардероб, незважаючи на жорсткий телевізійний дрес-код. На зйомки підбір нарядів жорстко регламентований, тому одягти в кадр щось по своєму смаку не завжди вдається, стверджує Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я хочу поговорити про чорний колір ... Я рідко ношу чорне, тому що в кадр, як правило, не можна чорний або білий колір (оператори їх не люблять). Хоча для мене це досі загадка", - зізналася знаменитість під фото.

У публікації Лілія поділилася кількома кадрами в чорному комбінезоні трендової довжини - трохи нижче коліна. Образ вона доповнила масивною прикрасою на шию.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Незважаючи ні на що, у кожної леді в гардеробі завжди повинна бути "маленька чорна сукня". На мені, правда, сьогодні не сукня, а комбінезон. Але Ви знаєте мою любов до всього незвичайного", - пояснила свій вибір телеведуча.

"Що Ви скажете? Любите носити чорний колір? У чорному людина приховує, або навпаки підкреслює індивідуальність? Що він для Вас?" - задала вона питання підписникам.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Цікаво про кольори, а тут нас навпаки на фотосесію просили білий верх - @katia_kukonin фото - це інше. Фотосесії навпаки люблять білий і чорний колір. Це камери не люблять

Вам все до лиця, хоч мішок - @luba_borshch тоді мішок з грошима. Він взагалі всім до лиця

Одяг супер, а взуття без коментарів!!! Чудова! - @pilipenko327 Дякую!

Ваші образи можуть бути одночасно найпростішими, сексуальними, загадковими, чарівними. Ці образи не кожна дівчина може поєднувати в собі одночасно. У Вас це виходить дуже просто, не треба нічого вигадувати

А ще Лілія Ребрик зізналася, звідки у неї стільки оригінального взуття. Виявляється це заслуга чоловіка — Андрія Дикого, який обдаровує нею свою другу половину.

Ліля, де ви купуєте взуття?))) Просто не можу не запитати))) - @ iryna.pavliukovets чоловік завжди дарує. Це його фішка

Можливо тому, що Андрій не забуває робити Лілії подарунки, в їхній родині панує така ідилія і телеведуча не забуває зачаровувати мережу новими ніжними фото на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно вона опублікувала кадр, на якому зображена з чоловіком Андрієм Диким, при цьому він пристрасно притис Ребрик до себе.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик володарка багатого гардеробу, тому їй є чим здивувати шанувальників. Так, нещодавно вона показала чудовий літній образ в смугастому платті-сарафані.



Також телеведуча по секрету розповіла, чим звикла займатися, поки її однорічна дівчинка Поліна солодко спить.