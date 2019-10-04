"Всі лаври": Потап відверто розповів про стосунки з колишньою дружиною

Потап останнім часом став активніше давати інтерв'ю і спілкуватися з журналістами. Так, музикант дав велике інтерв'ю на телебаченні. Раніше Потап відверто розповів про кулінарні таланти Каменських, а також зазначив, що особливо не подобається в творчості коханої. З'ясувалося, що реперу не подобаються моменти, коли Насті в рамках своєї творчої діяльності доводиться цілуватися з артистами. Крім того, в одному з недавніх інтерв'ю Олексій Потапенко також розповів про стосунки зі своєю екс-дружиною Іриною Горовою. Про це репер розповів "Зірковому шляху" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Успішний бізнес репера і його колишньої дружини Ірини Горової складається з власного магазину сувенірної продукції, компанії, яка випускає кліпи, б'ють рекорди Східної Європи за переглядами і агентства. Потап зізнався, що якщо бе не Ірини, то не було б такої великої творчої компанії!

"Всі лаври їй. Вона головна. Я вам так скажу – якби не вона, не було би такої великої у нас групи компаній. Моя функція в компанії зовсім інша. Моя участь - це творча складова. Не посварилися після шлюбу, не посварилися, як партнери. Але буває сваримося, як партнери, і вилітають нагороди з офісу скло, і збирається це скло, потім приходить примирення", - ділиться Потап.

Потап і Ірина Горова з сином Андрієм (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Стосунки дружні парі допомагає підтримувати їхній спільний син.

"У нас є син. Він об’єднує все. Наше сприйняття світу і наш розвиток українського шоу-бізнесу, в який ми вкладаємо свою маленьку частку, ця ціль вона більша за наші амбіції. І ми підпорядкували особисті штуки і домовились, що ми будемо продовжувати це робити, робити разом. Це було непросто, у нас був непростий час. І робочий час, і особистий час був дуже непростий. Але ми знайшли такі точки, на яких ми вирішили", - говорить він.

Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських зворушили осінньої романтикою. Пара опублікувала кілька атмосферних фото.