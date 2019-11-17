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"Все красивіше і красивіше": Настя Каменських підкорила мережу променистою посмішкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.11.2019 - 22:27
"Все красивіше і красивіше": Настя Каменських підкорила мережу променистою посмішкою
Настя Каменських (фото: instagram.com kamenskux)

Настя Каменських зачарувала шанувальників білосніжною посмішкою

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала фото зі своєю пробіжки, продовжує захоплювати своїх відданих фанатів. Стильна і сексуальна артистка на цей раз підкорила шанувальників своєю білосніжною і променистою посмішкою. Новий кокетливий знімок зірка українського шоу-бізнесу опублікувала на сторінці в Instagram.

На фотографії Настя з розпущеним і хвилястим волоссям ніжно дивиться в камеру і звабливо посміхається. Звичайно ж, ці чари не могли не вплинути на її шанувальників, які відреагували в коментарях на знімок і не поскупилися на компліменти для дружини Потапа.

Люди зазначили, що Настя з кожним днем стає все красивіше і красивіше, незважаючи на те, що роки йдуть.

&quot;Все красивіше і красивіше&quot;: Настя Каменських підкорила мережу променистою посмішкою

Настя Каменських (фото: instagram.com kamenskux)

  • Красуня!
  • Сонечко!
  • Як тобі вдається бути такою красивою завжди?роки йдуть, а ти не змінюєшься.
  • Настуся, ти найкраща!!
  • Все красивіше і красивіше.
  • Настуня спасибі Вам за цей заряд позитиву з ранку! Просто супер!

&quot;Все красивіше і красивіше&quot;: Настя Каменських підкорила мережу променистою посмішкою

&quot;Все красивіше і красивіше&quot;: Настя Каменських підкорила мережу променистою посмішкою

Скріншот коментарів (instagram.com kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських викликала ажіотаж на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчою" своєю появою в латексі і в компанії мами.

Потап розповів, як любить проводити час з тещею Страшно кайфую: Каменських в облягаючих лосинах поділилася своєю радістю
Новини України Настя Каменських
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