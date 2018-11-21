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"Все гуд": Світлана Лобода розповіла, чому знову потрапила в лікарню

Lite » Зірки 21.11.2018 - 16:30
"Все гуд": Світлана Лобода розповіла, чому знову потрапила в лікарню
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Співачка розповіла про свої подальші плани

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла термінову операцію на нирках, повідомила, що в лікарню 20 листопада її госпіталізували для планової перевірки. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода вирішила відповісти шанувальникам, які всерйоз занепокоїлися станом її здоров'я після повідомлення про те, що вона знову перебуває в Боткінській лікарні.

Співачка повідомила, що їздила на плановий огляд, а тепер відправляється на зйомки.

"Вчора була планова перевірка! Все гуд, котики! Сьогодні – зйомки", - так підписала фотографію Світлана Лобода, яку опублікувала в середу, 21 листопада в Instagram.

&quot;Все гуд&quot;: Світлана Лобода розповіла, чому знову потрапила в лікарню

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 20 листопада Світлана Лобода знову потрапила в лікарню. Вона розповіла, що почала свій день у лікарні, а її сусідкою по палаті виявилася відома співачка Аніта Цой.

"Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Спасибі величезне всім лікарям за увагу і підтримку. Особливу подяку хочу висловити своїй подрузі і сусідці по палаті - Аніті Цой. Твоя допомога в самій екстренній ситуації - абсолютно безцінна. Дякую тобі", - повідомила артистка.

А також ми розповідали про те, що 24 жовтня Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві через різкий біль в спині. Медики провели Лободі термінову операцію на нирках.

Відео: РБК-Україна

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