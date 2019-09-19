Час не владний: Сумська в бікіні викликала фурор ексклюзивним архівних фото

Акторка показала знімок, зроблений у молодості в Полтаві
Ольга Сумська зачаровує своєю нев'янучою красою і молодістю. 53-річна акторка не соромиться публікувати фото без макіяжу, на яких виглядає немов молода дівчина. Шанувальники випитують у зірки секрет її вічної молодості, а вона запевняє, що за красою та стрункістю стоять доглянутість, рух і заняття спортом, правильне харчування, натуральна косметика (артистка сама часто вдається до народних засобів "з холодильника"). Про те, як залишатися завжди на висоті Ольга навіть випустила власну книгу, а її зовнішній вигляд - найкраще свідчення того, що всі поради від зірки – дієві. Так, в Instagram актриса показала архівне фото у купальнику. Схоже, з часів молодості зірка майже не змінилася!
Фото зроблено в 1988 році, коли Ользі було 22 роки. На чорно-білій фотокартці вона позує в бікіні і капелюшку на березі річки Ворскла. Легко можна вивчити фігуру майбутньої зірки – тонка талія, стрункі ніжки, плоский животик і витончені зап'ястя.
"Трохи спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли", - залишила вона підпис під фотолистівкою.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Шанувальники акторки не змогли стримати захоплення – вони припустили, що вона використовує "молодильні яблука", адже з часів молодості практично не змінилася.
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Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту.