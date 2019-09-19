Час не владний: Сумська в бікіні викликала фурор ексклюзивним архівних фото

Ольга Сумська зачаровує своєю нев'янучою красою і молодістю. 53-річна акторка не соромиться публікувати фото без макіяжу, на яких виглядає немов молода дівчина. Шанувальники випитують у зірки секрет її вічної молодості, а вона запевняє, що за красою та стрункістю стоять доглянутість, рух і заняття спортом, правильне харчування, натуральна косметика (артистка сама часто вдається до народних засобів "з холодильника"). Про те, як залишатися завжди на висоті Ольга навіть випустила власну книгу, а її зовнішній вигляд - найкраще свідчення того, що всі поради від зірки – дієві. Так, в Instagram актриса показала архівне фото у купальнику. Схоже, з часів молодості зірка майже не змінилася!

Фото зроблено в 1988 році, коли Ользі було 22 роки. На чорно-білій фотокартці вона позує в бікіні і капелюшку на березі річки Ворскла. Легко можна вивчити фігуру майбутньої зірки – тонка талія, стрункі ніжки, плоский животик і витончені зап'ястя.

"Трохи спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли", - залишила вона підпис під фотолистівкою.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники акторки не змогли стримати захоплення – вони припустили, що вона використовує "молодильні яблука", адже з часів молодості практично не змінилася.

Яскраво! Дуже красива

Яка ж Ви красива!

Зараз, ви Ольга краще, як дороге вино

Ідеальна фігура

Дуже гарна

Яка талія. Ви мій ідеал жіночності, це не лише стосовно фігури, Ви неймовірна

не так вже й багато зминилося

Гарненька, Вау!

Як завжди Богиня

Красуня!

Роксолана. Красива жінка

Ольга, в чому секрет, молодильні яблука?

Ви не змінились. Такаж гарна

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту.