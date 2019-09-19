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Час не владний: Сумська в бікіні викликала фурор ексклюзивним архівних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.09.2019 - 13:36
Час не владний: Сумська в бікіні викликала фурор ексклюзивним архівних фото
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Акторка показала знімок, зроблений у молодості в Полтаві

Ольга Сумська зачаровує своєю нев'янучою красою і молодістю. 53-річна акторка не соромиться публікувати фото без макіяжу, на яких виглядає немов молода дівчина. Шанувальники випитують у зірки секрет її вічної молодості, а вона запевняє, що за красою та стрункістю стоять доглянутість, рух і заняття спортом, правильне харчування, натуральна косметика (артистка сама часто вдається до народних засобів "з холодильника"). Про те, як залишатися завжди на висоті Ольга навіть випустила власну книгу, а її зовнішній вигляд - найкраще свідчення того, що всі поради від зірки – дієві. Так, в Instagram актриса показала архівне фото у купальнику. Схоже, з часів молодості зірка майже не змінилася!

Фото зроблено в 1988 році, коли Ользі було 22 роки. На чорно-білій фотокартці вона позує в бікіні і капелюшку на березі річки Ворскла. Легко можна вивчити фігуру майбутньої зірки – тонка талія, стрункі ніжки, плоский животик і витончені зап'ястя.

"Трохи спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли", - залишила вона підпис під фотолистівкою.

Час не владний: Сумська в бікіні викликала фурор ексклюзивним архівних фото

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники акторки не змогли стримати захоплення – вони припустили, що вона використовує "молодильні яблука", адже з часів молодості практично не змінилася.

  • Яскраво! Дуже красива
  • Яка ж Ви красива!
  • Зараз, ви Ольга краще, як дороге вино
  • Ідеальна фігура
  • Дуже гарна
  • Яка талія. Ви мій ідеал жіночності, це не лише стосовно фігури, Ви неймовірна
  • не так вже й багато зминилося
  • Гарненька, Вау!
  • Як завжди Богиня
  • Красуня!
  • Роксолана. Красива жінка
  • Ольга, в чому секрет, молодильні яблука?
  • Ви не змінились. Такаж гарна

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту.

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