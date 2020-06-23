55-річна Сара Джессіка Паркер вразила мережу небувалою стрункістю і квітучим зовнішнім виглядом

Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Зірка відпочиває в компанії чоловіка

Сара Джессіка Паркер завжди славилася своєю небувалою стрункістю. Завдяки їй зірка «Сексу у великому місті» могла дозволити собі найбільш стильні і зухвалі вбрання. Зараз знаменита актриса, якій виповнилося 55 років, все так само гарна. Доведено папараці, які підловили Сару Джесіку на одному з пляжів, куди та вирушила разом з коханим чоловіком – 58-річним Метью Бродеріком.

Сара виглядає відмінно (фото: скріншот instagram.com/elle_russia)

До океану зірка одягла чорний злитий купальник на тонких бретелях, який доповнила білою сорочкою, зав'язаною на талії. З аксесуарів визнана ікона стилю вибрала чорні окуляри, а волосся зав'язала в недбалий пучок. Фото актриси вже облетіли всі портали, викликавши справжній фурор. Фанати практично одноголосно визнали: виглядає Сара просто приголомшливо. Вона все так само струнка, підтягнута і випромінює енергію.

Сара в купальнику на пляжі (фото: скріншот instagram.com/elle_russia)

Примітно, що для такої відмінної форми Паркер не робить практично нічого. Як зізнається актриса, вона ледве витримує 20 хвилин в спортзалі, а потім їй хочеться втекти звідти. Ось що вона дійсно обожнює, так це довгі піші прогулянки. За словами актриси, вона проходить в день більше 10 000 кроків: поки що відводить дітей до школи, а також здійснює свої численні зустрічі. Також стрункі ноги Сари відмінно тренуються в будинку з чотирма сходовими прольотами. Що ж, Меттью може пишатися своєю вічно молодою і стрункою дружиною.

Сара і Меттью (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Нагадаємо, Сара Джессіка вийшла заміж за актора Меьтью Бродеріка 19-го травня 1997-го року. Весільна церемонія відбулася в синагозі в Нижньому Іст-Сайді. У пари є троє дітей. Син Джеймс Уілкі з'явився на світ в 2002-му році. А дочки-близнючки Маріон Лоретта Елуелл і Табіта Ходжа народилися в 2009-му році. Дівчаток парі виносила сурогатна мати.

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Автор: Lite