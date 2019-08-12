Час для сім'ї: Вікторія Бекхем зворушила мережу фото з 8-річною донькою

Вікторія Бекхем, яка з чоловіком і дітьми проводить відпустку в Італії, готує все нові фотозвіти. Для поїздки знаменита британська династія вибрала Апулію. У цьому мальовничому регіоні є все для ідеального сімейного відпочинку: золотисті піщані пляжі для сонячних ванн, нескінченні долини для прогулянок і поїздок, а також прозора вода для плавання і водних видів спорту.

Вікторія і Харпер (фото: instagram.com/victoriabeckham)

45-річна Вікторія та 44-річний Девід вже показали масу романтичних спільних кадрів, а також веселих – з 16-річним Ромео, 14-річним Крузом і 20-річним Брукліном. І звичайно ж, з улюбленицею всієї родини – 8-річною Харпер. Вчора, 11 серпня, знаменита бізнесвумен розчулила шанувальників новим незвичайним фото з малятком.

Бекхеми на сімейному відпочинку (фото: .instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія опублікувала у своєму Instagram кадр з Харпер Севен, де вони лежать в обнімку на подушках. "Особливий родинній час у відпустці і нічні обійми з Harper. Поцілунки", – написала вона. Потрібно відзначити, що виглядає мама просто розкішно. На Вікторії надітий мереживний топ, золота підвіска, а завершують образ виразний вечірній макіяж. Малятко вбрана в топ з милим принтом і просто світиться від щастя.

Харпер обожнює вся сім'я (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники Вікторії тут же почали обговорювати, яка мила дочка у них з Девідом і як вона виросла. Багато відзначили, що вона копія знаменитого батька. Не обійшлося і без компліментів самій Вікторії. Наприклад, фанати високо оцінили стан шкіри 45-річної красуні, назвавши його "ідеальним".

Бруклін також приєднався до родини в цей раз (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Що, втім, не дивно. Вікторія знає толк в грамотному догляді. Зараз вона зайнята запуском власної лінії косметики Victoria Beckham Beauty, яка напевно буде мати успіх. Серію вона розробляла з кращими фахівцями, роблячи упор на натуральність і "прозорість" складу. До виробництва вона підключила і кращу подругу – Сару Клеар, яка раніше займалася знаменитою косметичною маркою класу люкс Estée Lauder.