Час для сім'ї: Осадча, Ребрик, Сумська та інші зірки на зворушливих фото з рідними

Низка зимових свят вважається часом для сім'ї та друзів. І зірки шоу-бізнесу слідують цій традиції. Бурхлива концертна і творча діяльність відсувається на другий план. А веселі ігри, прогулянки і подорожі з сім'єю виходять на перший.

Погодьтеся, рідко коли побачиш в Instagam знаменитостей стільки теплих фото з рідними і близькими. Ми зібрали найбільш барвисті і атмосферні!