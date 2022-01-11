Час для сім'ї: Осадча, Ребрик, Сумська та інші зірки на зворушливих фото з рідними
Низка зимових свят вважається часом для сім'ї та друзів. І зірки шоу-бізнесу слідують цій традиції. Бурхлива концертна і творча діяльність відсувається на другий план. А веселі ігри, прогулянки і подорожі з сім'єю виходять на перший.
Погодьтеся, рідко коли побачиш в Instagam знаменитостей стільки теплих фото з рідними і близькими. Ми зібрали найбільш барвисті і атмосферні!
Навіть найпотаємніші зірки шоу-бізнесу в цей період не можуть втриматися, щоб не показати фоловерам своє зимове дозвілля з рідними. Знімки біля ялинки, на ярмарках, вдома і в подорожах цього періоду наповнені особливою атмосферою і чарами. Згодні?
Світлана Лобода з дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Дмитро Монатік з дружиною і синами (фото: instagram.com/monatik_official)
Катя Осадча з Юрієм Горбуновим і дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)
Маша Єфросиніна з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Настя Каменських з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Ольга Сумська з чоловіком і дочкою (фото: instagram.com/olgasumska)
Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/olgasumska)
Григорій Решетник з родиною (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Даша Квіткова і Микита Добринін з сином (фото: instagram.com/kvittkova)
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