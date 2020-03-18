Час у розпорядженні: Надя Дорофєєва розсекретила корисний план на період карантину

Надя Дорофєєва, як і багато українських артистів, в умовах карантину стараеться підтримувати і мотивувати своїх шанувальників в соцмережах, а також виступає "за" дотримання заходів безпеки і закликає берегти себе і рідних. Нещодавно співачці довелося засмутити фанів – вона повідомила про розпад гурту "Время и Стекло", учасницею якої була майже десять років. Але зірка залишається з шанувальниками на зв'язку і не дає їм нудьгувати.

Так, в новому Instagram-пості Надя нагадала, що дотримуватися карантину важливо і потрібно, але з гумором і гарним настроєм, залишаючись на позитиві. Співачка запропонувала скористатися вільним часом і зайнятися собою – приділити час догляду і б'юті-процедурам, спорту і привести в порядок тіло до літнього сезону.

Своє оптимисчтичное послання співачка підкріпила ефектним фото в яскравій рожевій масці і лаковому чорному плащі, зроблене навесні минулого року.

"Ну а тепер переведіть свою увагу на себе. Ви давно не відпочивали. Не було часу почитати або подивитися концерт. Не було часу позалицятися за собою, шкірою, волоссям? Зробіть зволожуючу маску для волосся і потримайте не 3 хвилини, як раніше, а тримайте її стільки, скільки написано на упаковці! Нарешті подумайте про шкіру і побалуйте її!

Є багато різних безкоштовних онлайн уроків по facefitness! Актуальненько і модно", - запевнила артистка.

Вона нагадала про важливість питного режиму, а також запропонувала спробувати свої сили в кулінарії і побалувати себе і рідних чимось смачним і корисним.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ви "не встигали" займатися спортом або хоча б зарядкою (ну, так ми зазвичай собі це пояснюємо). Тепер не оправдаетесь - який час у вашому розпорядженні.

Купували тільки готову їжу і перекушували "поспіхом" - ось воно, минув час готувати! Для себе і своїх рідних.

Не встигали вибрати собі одяг? Тепер час є побродити по онлайн магазикам! Все у ваших руках! І дай бог сил і здоров'я! Особливо всім працівникам медустанов", - зворушливо закінчила вона мотивуючий пост.

Раніше Надя Дорофєєва спокусила ефектним образом в шкірі. У зухвалому аутфіте вона з'явилися в студії програми "Світське життя".