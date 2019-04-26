Час – 6 ранку: заспані Тодоренко і Топалов показали миле відео з сином

Регіна Тодоренко і Влад Топалов тепер дуже активно стали публікувати різні фото і відео зі своїм малюком, хоча обличчя його ще досі не показують. Відзначимо, що восени 2018 року Регіна і Влад офіційно розписалися. І вже в грудні у пари народився первісток, малюкові дали ім'я Михайло.

Поки що хлопчик росте і не дає нудьгувати своїм щасливим батькам. Регіна і Влади неодноразово розповідали і писали про те, що у них зростає дуже активний малюк. І що часом вони дійсно дуже втомлюються і не висипаються. І одне з останній відео – тому підтвердження.

Так, на своїй instagram-сторінці Влад Топалов опублікував дуже миле сімейне відео, в якому також бачимо Регіну Тодоренко і їх синочка. При цьому відома пара заспана, Топалов взагалі тільки прокинувся і скаржиться на те, що а годиннику всього 6 ранку. При цьому Регіна вже на ногах!

Малюк дуже активний, щось "розповідає", поки його батьки намагаються остаточно прокинутися.

"Діти - квіти життя! Збери букет і подаруй бабусі! Ось такий у мене сьогодні настрій вранці!" - з гумором підписав відео Топалов.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином

Безумовно, підписники Топалова прийшли в захват від цього милого у всіх сенсах відео:

Моєму синові 3,5 роки і в 5 ранку він встає півтора року як... Господи, коли вже він одружуватися)))

Як же це мило і сміливо - показати тисячам людей свій інтимний, можна сказати, щасливий сімейний час ранку, коли ти прокинувся, поряд всі милі, сонні.. І малюк. Це так здорово!

Збери букет і подаруй бабусі - це сильно!

Ахаха, тримайтеся! Нам рік і ми ще мріємо про сон.

Як же це мило! Всього прекрасного Вашій чудовій родині!

Це тільки початок))

А коли треба вставати в садок або школу, то не розкутурсати!

Ідеальна картина!

Ви такі класні!

Тримайтеся! Спокій батькам тільки сниться!

Регіна так мені подобається. Дуже природне!

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином.

А до цього Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина.