"Ворогові не побажаєш": Надія Мейхер розповіла про дебют в кіно

Співачка втілила в життя мрію свого дитинства

Популярная певица и дизайнер, а теперь еще и актриса Надежда Мейхер рассказала о своем кинодебюте и роли, которую ей довелось сыграть в мелодраме "Ничто не случается дважды". Об этом она сообщила в Instagram.

Артистка отметила, что всегда хотела воплотить на экране не роль роковой красотки, а сыграть жизненного персонажа с непростой судьбой и характером. И ей выпала такая возможность в сериале режиссера Оксаны Байрак.

"Не знаю даже с чего начать... Наверное, с того, что сбылась ещё одна мечта детства, это сниматься в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием "жизнь", где, как и в жизни мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть "в шкуре" этого персонажа было невероятно интересно и познавательно, поучительно... А благодаря Оксане Байрак, её проницательности, силе воли, силе Духа, тонкой организации её души, конечно же высокому профессионализму вы сможете увидеть многосерийный фильм "Ничто не случается дважды", - отметила звезда, опубликовав фрагмент картины.

Подписчики певицы стали поздравлять Надежду с ее первым удачным опытом в кино, отметив, что актерские задатки заметили в ней давно, и с не нетерпением стали ожидать премьеры.

"Поздравляю, Надежда! Вы очень разноплановый человек!", "Очень хочется посмотреть этот фильм", "Очень рада за вас, вы это действительно заслужили. Я раньше, когда смотрела ваши клипы, концерты, думала: она так круто играет, вживаясь в свою роль, почему она еще до сих пор не актриса? И вот, наконец-то, ура! Поздравляю вас, Надежда и желаю вам сыграть много-примного классных ролей", - оставляли для Грановсской теплые отзывы комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Ранее Надежда Мейхар рассказала о своем видение понятия "самореализация" и жизненных уроках, которые извлекла на пути к достижениям.

К слову, Надежда Мейхер показала свое детское фото и рассказала забавную историю из юности.

Напомним, что Надежда Мейхер восхитила сеть жаркой фосессией в купальнике, показав пышные формы.