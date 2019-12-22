"Підстрибнувши до нових цілей!" Яма показав, як проводить час з красунею-дружиною

Влад і Лілія Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Знаменитий хореограф вирішив влаштувати фотосесію з коханою

Відомий український хореограф і член журі двох сезонів шоу "Танці з зірками" Влад Яма вирішив в черговий раз похвалитися шанувальникам в Instagram фото з красунею-дружиною Лілією.

Пара влаштувала спільну фотосесію в трендових нюдовых тонах. На одному з кадрів зі зйомки Влада і Лілію можна побачити в стрибку: щасливими і тримаючихся один одного за руки.

На хореографі був одягнутий бежевий джемпер та рвані джинси, а на його дружині - пудрове вбрання: шкіряний кроп-топ, підкреслючий її пишні груди, і фатинова спідниця в тон.

"Підстрибнувши до нових цілей!" - підписав фото Яма.

Влад і Лілія Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Зазначимо, що Влад Яма і його дружина Ліліана – одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Хореограф і суддя Танців з зірками 2019 з теплотою згадує про їх знайомство і перше побачення – тоді шоумен не знав, як підкорити серце жагучої красуні-брюнетки і навіть збирав інформацію про неї, щоб познакоммиться ближче! Тепер ж пара виховує сина Леона і мріє про ще одну дитину.

Влад поділився секретом гармонійних відносин в їх парі. За словами хореографа, запорука сімейного щастя – вміти відчувати і розуміти один одного.