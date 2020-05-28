Попереду складний шлях: дочка Сумської розповіла, як приводить себе у форму після пологів

Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна у квітні народила другу дитину - на цей раз вона подарувала чоловікові, російському актору Володимиру Яглычу сина. Нагадаємо, що зоряна пара вже виховує дворічну доньку Єву. Ім'я малюка вони поки що тримають у секреті - до речі, знаменита бабуся розповідала, що батьки довго не могли визначитися з ім'ям сина. Через місяць після пологів Тоня вже почала приводити себе у форму і поділилася в Instagram своїми методами.

29-річна Паперна опублікувала цікаве відео-селфи, на якому вона сидить на вулиці в сукні з квітковим принтом, а поруч стоїть коляска з синочком. Дівчина явно насолоджується теплою погодою - так як всього кілька днів тому для прогулянки з малюком їй довелося одягати куртку і шапку.

Дружина Володимира Яглича розповіла про те, як відновлюється після других пологів. Вона зазначила, що з дитинства обожнює спорт і займалася ним завжди, тому повернутися до тренувань їй не склало праці. А ось до жорстких дієт і обмежень знаменитість вдаватися не стала, адже вона годує дитину грудьми.

"У цей період,як і в перший раз, я дозволила собі повністю розслабитися: я дозволила собі їсти те, що зазвичай у мене під забороною, ну і спорт якщо був, то тільки у вигляді ранкової зарядки з гантельками по 2кг та ходьба ходьба ходьба ( в моєму випадку на вагу це ніяк не впливає). Я обожнюю спорт і не в вагітному стані я займаюся спортом завжди і в будь-яких умовах)) Настав час повертатися у форму. Це не означає, що я включаю в режим супер важкі тренування і біг. Пілатес, йога, вправи без ваги ( до речі, онлайн тренування - це просто приголомшливий винахід для годуючих мам). Ну і харчування, без цього нікуди. Я не з тих відьом ,які годують і тануть на очах, в моїй ситуації навпаки, мені дуже складно скидати вагу на гв. Так що у мене попереду складний шлях повернення в свою улюблену форму", - відверто поділилася Тоня.

Вона також зізналася, що дуже сильно поправилася за час другої вагітності, але точну цифру називати не стала.

"Скільки я набрала в цей раз? Еееееммм, ну скажу так - багато. Дуже багато", - зазначила Паперна.

В коментарях шанувальники поспішили запевнити артистку, що вона красуня й виглядає просто приголомшливо.

Тоня! Ти така краса!

На мій погляд виглядаєте шикарно!

Тоня , ви прекрасні

Де багато?!

Природна краса це в наш час рідкість, а з вагітністю ви стали жіночніше)))

Тоня нариваєтесь на компліменти, такі стрункі ноги, не наговаривайте на себе. Ви прекрасні

Ви виглядаєте чудово!

Ви супер, все вийде

Тонечка !Ви красуня,щастя вашій родині!!!

У Вас приголомшлива генетика! Впевнена, що незабаром обов'язково повернетеся у свою форму!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином.