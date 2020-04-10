Не було можливості: Оля Цибульська похвалилася значним списком справ на карантині

Співачка Оля Цибульська розповіла, що через карантин встигла перебрати книжкову шафу і знайшла кілька цікавих книг, які збиралася прочитати, але все не було часу. А також переглянула бізнес-тренінги, які теж раніше відкладала. Чим ще можна зайнятися вдома під час пандемії, артистка розповіла в прямому ефірі в Інстаграм програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

У співачки Олі Цибульської вистачає часу і на освіту, і на домашні клопоти.

«До речі, я навчилася ось цими руками не тільки тримати мікрофон, а й готувати млинці», - розповідала Оля Цибульська.

За словами співачки, саме зараз як ніколи цінним стає спілкування з близькими людьми.

«Я дізналася багато дуже цікавих історій з життя батьків, які раніше не знала, тому що не було можливості сісти і поговорити про дитинство в деталях», - поділилася зірка.

Гастрольний графік співачки відсунутий до кращих часів, але Оля Цибульська не сумує.

«Я настільки люблю свою роботу, що і не уявляю себе без неї. Тому продовжую писати пісні, придумую проекти, приїжджаю у порожній офіс, - поділилася Оля Цибульська. - Карантин закінчиться. Нічого з нами не станеться».

Співачка вважає, що зараз саме час спробувати щось нове. «Причому робити це можна в спокійному темпі, а не тоді, коли дзвонить будильник і є тисяча і одна причина, чому ви знову відкладаєте все на потім, - сказала Оля Цибульська. - Я зрозуміла, що у мене з'явилася можливість спокійно прокинутися, протерти обличчя кубиками льоду. Також спокійно, а не в поспіху нанести крем масажними рухами. Поглянути на себе - яка я гарна. Звернути увагу на зморшки, які з'явилися від сміху під очима. Розглянути себе і запам'ятати. Нам же всім коли-небудь буде 80 років. І тоді земне тяжіння спрацює, груди будуть тягнутися до землі, і потрібно буде піднімати настрій, і я думаю, що спогади про себе гарну і божевільні речі, які ви витворяли вдома з чоловіком обов'язково запам'ятовуються».