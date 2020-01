Коханий Джіджі Хадід Zayn зняв епічність кліп у Києві (відео)

15 листопада фанати світової поп-зірки з Британії Zayn нарешті почули новий сингл Flames («Вогонь»), який став першим релізом виконавця після майже піврічної паузи. Зейн Малік (Zayn) записав його, об'єднавшись із співвітчизником, поп-соул-співаком Jungleboi, і голландським музичним продюсером і діджеєм R3HAB.

Пісня, своєрідний коктейль з ліричної балади, блюзової мелодики й танцювальних поп-ритмів, уже отримала чудові відгуки провідних музичних критиків, які вчергове високо оцінили вокальні можливості Zayn, фортепіанне виконання R3HAB та ритміку Jungleboi.

R3HAB & ZAYN & Jungleboi - Flames

Колаборацію R3HAB & ZAYN & Jungleboi уже назвали «вогненним хітом» і пророкують майбутньому кліпу Flames, вихід якого очікується 30 січня на офіційному YouTube-каналі співака , не менший успіх, ніж Dusk till Dawn, що набрав понад мільярд переглядів.

Зйомки кліпу Flames відбулися 31 жовтня та 1 листопада в Києві, Україна. Локаціями були обрані Національна бібліотека імені Вернадського та недобудований Дарницький вокзал. Режисером кліпу став один із топових кліпмейкерів Френк Борін (Frank Borin), співрежисеркою — його дружина Іванна. У послужному списку Френка — роботи з Робертом Земекісом, Стівеном Спілбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys, Bon Jovi.

На цьому список зіркових імен тих, хто взяв участь у створенні кліпу, не закінчується. Також у відео з'являться маски української арт-студії Bob Basset, чиї роботи цінуються по всьому світові та регулярно з'являються в кліпах і кіно. Ці дві маски — Steam Vibes та Loudspeaker Master, виконані зі шкіри та декоровані латунними деталями, — є виразною частиною образів вартових.

«Коли ми зустрілися в Києві, Френк розповів мені, що деякий час уже знає про наші маски від своїх приятелів із Лос-Анджелеса. Він роздивився наші роботи й вирішив, що було б чудово попрацювати з Bob Basset, — розповідає про знайомство співзасновник арт-студії, художник Сергій Петров. — Але для нас є найбільш цінним та важливим, що, коли Френк познайомився з ними наживо, взяв до рук, побачив через камеру, — він залишився задоволеним».

Френк Борін каже, що співпраця з Bob Basset його порадувала, але він навіть не мав сумнівів щодо результату — адже до цього маски студії з'являлися в багатьох інших зіркових кліпах: Rock N Roll Авріл Лавін, Korn, Otep and Tantric, у фільмі Metallica: Through the Never («Крізь неможливе»), а учасник Slipknot Сід Вілсон виступає та знімається в масках від Bob Basset протягом майже сімох років.

Сергій Петров, художник, співзасновник студії Bob Basset: «Звісно, нас завжди тішить робота зі світовими зірками, але, чесно кажучи, вже не дивує. Таким же чином колись продакшн Рідлі Скотта наполіг, щоб саме наші маски були в його конкурсному фільмі «Паралелі». А особливо приємно — що продакшн LIMELITE, артисти та хореограф, — усі українці. Це означає, що ми працюємо абсолютно на світовому рівні».

Нагадаємо, що Джіджі Хадід і Зейн Малік відновили відносини після року перерви. Протягом декількох років пара то сходилася, то розходилася. Так, закохані почали відносини наприкінці 2015-го. За чутками, через два роки співак зробив коханій пропозицію, але до шлюбу справа не дійшла. У березні 2018-го року Джіджі і Зейн розлучилися.