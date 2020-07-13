Кохана Холостяк-10 висловилася про стосунки з ним і зізналася, як стала моделлю

Холостяк-10 Макс Михайлюк нещодавно розсекретив свою нову дівчину – українську супермодель Дарину Хлистун. Шанувальники проекту зацікавилися її персоною і не упустили можливість задати обраниці екс-головного героя шоу пару питань в Instagram. Не обійшлося і без коментарів злосливців.

Так, на питання про те, як довго дівчина зустрічається з Максом Михайлюком, вона вирішила відбутися жартами. Модель опублікувала ніжний букет квітів і написала "Три години десь".

Скріншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Більш охоче вона розповіла про свою модельну кар'єру. Так, у професію Даша потрапила випадково, хоча спочатку вибрала для себе досить серйозний напрям діяльності. "Я не вирішувала, вирішив випадок. Мене знайшли в ВК ("ВКонтакте"), спочатку була інша мета – стати прокурором", - зізналася Даша.

Скріншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Дівчина уточнила, що за національністю вона українка, не сидить на дієтах і їсть все, а також показала одну зі своїх перших модельних зйомок, яка була зроблена в Києві.

Скріншот: instagram.com/dasha_khlystun_

Раніше Даша поділилася листуванням з хейтерами в мережі. Після того, як стало відомо про її роман з головним героєм проекту Холостяк-10, на дівчину посипалися гнівні коментарі та повідомлення.

"Отже, почнемо з того, що це ви витрачаєте найдорожче, що у вас є – час. На коментарі на подібні повідомлення. Подумайте, чи варта я таких ваших вкладень", - написала тоді Даша у відповідь на образливе повідомлення однієї з користувачок мережі, яка "порівняла" її з переможницею проекту Дашею Ульяновою.

Скріншот: instagram.com/dasha_khlystun_

До речі, Макс Михайлюк сам розсекретив свою кохану. Спочатку в інтерв'ю він заявив, що більше не самотній і будує нові стосунки, потім опублікував фото нічного польоту на вертольоті над Києвом і позував в обнімку з Дашею на тлі панорам столиці. Також спільне фото з моделлю з'явилося на сторінці ведучого проекту Холостяк Григорія Решетника. Макс з Дашею, шоуменом , його дружиною і друзями відпочили в одному з комплексів неподалік від Києва.

Раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова зізналася, що більше не самотня – вона зустріла щедрого і турботливого чоловіка набагато старше себе і щаслива.