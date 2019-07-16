Невесоме курча: Леся Нікітюк виблискує в яскравій міні-сукні з корсетом

Леся Нікітюк продовжує інтригувати шанувальників образами зі зйомок нового проекту "Шалена зірка" на "Новому каналі". Однак поки що відомо тільки назву нового шоу. Також раніше Леся повідомляла, що на екрани він вийде восени цього року. Глядачі знову побачать чимало зірок шоу-бізнесу. Але ось що це за формат, подробиці проекту і т. д. - всі ці деталі поки що тримають в таємниці.

Зате українська телеведуча активно ділиться фото і відео своїх яскравих образів для нового шоу, де вона буде ведучою. Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нову серію відео. Після тривалої перерви Леся відновила свою веселу рубрику "мій образ дня". Під час знімальних днів Нікітюк завжди показує шанувальникам деталі своїх луків. Не стали винятком і зйомки нового ефіру "Шалена зірка".

Так, на відео Леся позує в повітряній міні-сукні насыщеннго жовтого кольору. Сукня з пишною спідницею і корсетом, який підкреслює зону декольте своєї власниці. Вийшло дуже сонячно.

На ніжках телеведучої - туфлі з бузковими атласними стрічками.

Леся, як зазвичай, милується своїм відображенням у дзеркалі і знімає відео. Також Нікітюк вирішила з'їсти банан - такий жовтий, як і її нове плаття. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Скріншот відео: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Нікітюк відвідала Одесу з особливим візитом. Так, українська телеведуча прийшла на червону доріжку Одеського міжнародного кінофестивалю, який стартував 12 липня.

На червоній доріжці Леся в прямому сенсі блищала в ефектній довгій вечірній сукні з глибоким декольте. Сукня декорована бузковими паєтками. Однак не всім шанувальникам української ведучої сподобався її новий образ. Деякі зазначили, що сукня не дуже підходить Лесі.

А ось по дорозі в Одесу Нікітюк повеселила шанувальників фото в полі соняшників. Тоді телеведуча зробила спеціальну зупинку по дорозі, щоб "бути в тренді". Нагадаємо, що в той же день таке ж фото в соняшниках зробив президент України Володимир Зеленський, чим викликав хвилю наслідування в мережі.