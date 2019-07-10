Повітряна Тіна Кароль захлеснула емоціями на пляжі

Спокуслива Тіна Кароль продовжує інтригувати своїх фоловерів пляжними знімками і відвертими нарядами. Знаменитість публікує нові кадри чи не кожен день, провокуючи шанувальників на незліченні компліменти.

Так, свіжі знімки не змусили себе чекати, на них співачка на пляжі пустує в ультракоротких шортах і легкому топі з довгими рукавами на сонячному узбережжі. Щоправда, зірка вибрала чорно-білі фотознімки, але це анітрохи не приховало той сонячний настрій, що панує в кадрі.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На одному з кадрів боса Тіна відображена в стрибку з волоссям, що розвивається вітром, на другому - вона позує, спокусливо дивлячись в об'єктив фотографа. Користувачі Instagram одразу ж почали нахвалювати неземну легкість поп-діви і співати дифірамби її красі.

Це охр*ненно, як ти так робиш, я зараз задихнусь від емоцій, приголомшлива

Пушинка наша...

Як красиво

Сногшебательно виглядаєте

Ластівка

Повітряні фото

Сонце

Красуня

Все гарячіше і гарячіше

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль здивувала мережу досить пікантним фото, на якому оголилися деякі частини її тіла. Знаменитість не прокоментувала "спекотний" знімок

А ще Кароль здивувала своєю стрункою фігурою і нереально вузькою талією, яка викликала навіть заздрість у шанувальників.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, засвітивши стрункі ніжки і сталевий прес.