"Ось це посмішка": Брежнєва захопила рок-образом в стилі 80-х

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

При цьому Брежнєва позує в одній тільки курточці

Відома співачка Віра Брежнєва, яка разом з іншими українськими співачками увійшла в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, порадувала шанувальників новим стильним образом. Цікаво, що в цілому образ Брежнєвої натхненний бунтарським духом 80-х. Зазначається, що нещодавно співачка відвідала Нью-Йорк, де і було зроблено це фото. У "великому яблуці" у співачки пройшла яскрава фотосесія спеціально для всесвітньо відомого бренду Moschino.

"Здавалося б, зовсім недавно була в Нью-Йорку, а вже стільки подій минуло... як швидко летить час", — підписала своє фото в мережі instagram Віра Брежнєва.

Стильна Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Так, на Брежнєвій — стильна шкіряна косуха Moschino в стилі оверсайз, рясно декорована золотими ланцюгами. З аксесуарів — масивний чокер і круглі сережки зазначеного бренду. Волосся співачки великими локонами падає на плечі.

Вийшов образ такої собі "рок-зірки". Зазначимо, що естетика 1980-х — незаперечний тренд нового сезону осінь-зима 2018-19, який не втратить своєї актуальності навіть влітку 2019 року.

Шанувальники співачки залишили під її фото буквально сотні захоплених відгуків на тему її нового образу.

"Красуня, звичайно! Мені подобається ця куртка", — пише mueller_olga.

"Яка класна куртка на вас", — погоджується shinara.k.

"Скільки добра в кожній фотографії! Уособлення жіночності, краси та мудрості", — захоплюється anastasiya21.11.86.

"Яка ви чарівна", — зазначає rimma8521.

"Прекрасна Віра", — підкреслює alena_skabina.

"Локони! У мене такі не виходять", — зізнається lizaivanova267.

"Яка ти гарненька! Красуня просто!" — пише alyona.massage.spb.

"Віра, ви прекрасно виглядаєте! Просто приклад для наслідування!" — захоплюється yulechka.v.

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва для Moschino (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Брежнєва вже приємно дивувала фанатів стильним вбранням. При цьому деякі шанувальники співачки навіть переплутали її з донькою Сонею, яка надзвичайно схожа на свою зоряну маму.

Крім того, до цього Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою.

Віра Брежнєва: біографія відео: РБК-Україна)