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"Ось це поворот": Катерина Кухар здивувала несподіваним перевтіленням


Катерина Кухар викликала абсолютний захват шанувальників

Знаменита українська балерина Катерина Кухар вразила шанувальників незвичайним образом, який вона представила на своїй Instagram-сторінці. За чарівне перевтілення знаменитість отримала безліч позитивних відгуків від шанувальників.

Балерина з'явилася в образі фатальної циганки, який передбачає, що на жінці має бути все, одразу і багато. Безліч золотих прикрас: масивний ланцюг, сережки, кільця, браслети, прикраса на голові, до якої прикріплений циганський платок.

Строкатий верх з розклешенними рукавами в "три чверті" і чорна спідниця надали стильному образу справжньої театральності.

Катерина Кухар доповнила казковий образ яскравим макіяжем з червоною помадою - тільки така підходить зухвалій циганці.

Відзначимо, що в такому образі балерина скоро постане в новому українському серіалі.

"Всю правду розкажу... Нічого не приховаю..." - підписала знімок Катерина Кухар.

Катерина Кухар в образі циганки (скрін: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники залишають безліч коментарів під публікацією зірки. Прихильники відзначають, що з нетерпінням чекають на відеоряд з Катериною.

  • Ого! Яка фатальна жінка.
  • Ваааааау, красуня!
  • Так, несподівано! Але так прекрасно, Ви чарівні!
  • Я радий за Україну, що у них є такі шалено красиві циганки в образі балерини!
  • Новий драйв. Новий формат мислення. Нове натхнення. Бравісимо, Леді Чарівність.

Скрін коментарів

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