ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ось це новина": стильна Джамала викликала ажіотаж у мережі появою в популярному шоу

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 15:27
"Ось це новина": стильна Джамала викликала ажіотаж у мережі появою в популярному шоу
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала також блиснула дуже стильним та яскравим образом

Джамала викликала справжній ажіотаж серед своїх шанувальників приємною новиною. Так, українська співачка розповіла, що знялася в одному з випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що проект виходить вже не перший рік. Спочатку його ведучими були Сергій Притула та Ольга Фреймут. На даний момент співведучою Притули виступає Леся Нікітюк, яка ледь не щодня публікує різні оновлення зі зйомок нового сезону.

У рамках шоу в студію приходять українські селебрітіс – чоловіки і жінки діляться на дві команди, виконують різні завдання, щоб у підсумку визначити команду-переможця. І зрозуміти, "хто ж зверху". Тепер у жіночій команді в одному з випусків шанувальники побачать і Джамалу.

Співачка показала фото зі зйомок. На яскравому кадрі Джамала позує з fashion-фотографом Сонею Плакидюк, а також хореографом-постановником Річардом Горном. До речі, Горн н і Плакидюк – пара.

"Let's get ready to rrrrrumble", - підписала фото Джамала. Що перекладається як – "приготуватися до бою", такою фразою часто супроводжують початок боксерського турніру.

Джамала з Сонею Плакидюк і Ричардом Горном

Джамала з Сонею Плакидюк і Ричардом Горном на шоу "Хто зверху?" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також примітний наряд Джамали. Співачка сяяла в ультра стильному вбранні. На співачці – червоні штани-кльош з оригінально оформленою зоною пояса. А також повітряна білосніжна блузка-топ з довгими рукавами.

Джамала

Шанувальники Джамали прийшли в захват від такої новини.

  • "Якщо я правильно розумію, то пора чекати "Хто зверху"?))"
  • "Тільки вчора дивилася історії Лесі і думала, як буде круто, якщо Джамала прийде на шоу. Вже сьогодні ви там. Я щаслива. Чекаю!"
  • "Ааааааа, боже, приємна новина, вже в передчутті випуску"
  • "Клас! Ось це новина!"
  • "Так, це чудова новина! Успіхів вам"
  • "Буду дивитися заради Джа"
  • "Несподівано!"

Нагадаємо, раніше Джамала заінтригувала хвилюючою заявою. Співачка закликала кожного "шукати своє літо" - своє натхнення.

Також до цього Надя Дорофєєва, Позитив, Джамала і Дзідзьо показали архівні дитячі фото.

Наш позитивчик: Джамала надихнула суперяскравим образом в стилі тай-дай Який дорослий! Щаслива Джамала зворушила фотосетом з синочком
Новини України Джамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся