"Ось це новина": стильна Джамала викликала ажіотаж у мережі появою в популярному шоу

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала також блиснула дуже стильним та яскравим образом

Джамала викликала справжній ажіотаж серед своїх шанувальників приємною новиною. Так, українська співачка розповіла, що знялася в одному з випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що проект виходить вже не перший рік. Спочатку його ведучими були Сергій Притула та Ольга Фреймут. На даний момент співведучою Притули виступає Леся Нікітюк, яка ледь не щодня публікує різні оновлення зі зйомок нового сезону.

У рамках шоу в студію приходять українські селебрітіс – чоловіки і жінки діляться на дві команди, виконують різні завдання, щоб у підсумку визначити команду-переможця. І зрозуміти, "хто ж зверху". Тепер у жіночій команді в одному з випусків шанувальники побачать і Джамалу.

Співачка показала фото зі зйомок. На яскравому кадрі Джамала позує з fashion-фотографом Сонею Плакидюк, а також хореографом-постановником Річардом Горном. До речі, Горн н і Плакидюк – пара.

"Let's get ready to rrrrrumble", - підписала фото Джамала. Що перекладається як – "приготуватися до бою", такою фразою часто супроводжують початок боксерського турніру.

Джамала з Сонею Плакидюк і Ричардом Горном на шоу "Хто зверху?" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також примітний наряд Джамали. Співачка сяяла в ультра стильному вбранні. На співачці – червоні штани-кльош з оригінально оформленою зоною пояса. А також повітряна білосніжна блузка-топ з довгими рукавами.

Шанувальники Джамали прийшли в захват від такої новини.

"Якщо я правильно розумію, то пора чекати "Хто зверху"?))"

"Тільки вчора дивилася історії Лесі і думала, як буде круто, якщо Джамала прийде на шоу. Вже сьогодні ви там. Я щаслива. Чекаю!"

"Ааааааа, боже, приємна новина, вже в передчутті випуску"

"Клас! Ось це новина!"

"Так, це чудова новина! Успіхів вам"

"Буду дивитися заради Джа"

"Несподівано!"

Нагадаємо, раніше Джамала заінтригувала хвилюючою заявою. Співачка закликала кожного "шукати своє літо" - своє натхнення.

Також до цього Надя Дорофєєва, Позитив, Джамала і Дзідзьо показали архівні дитячі фото.