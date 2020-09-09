"Ось це нічна жриця!" Оля Полякова розбурхала мережу своїм "правдивим" фото

Співачка зробила "зізнання" перед шанувальниками
Олі Поляковій почуття гумору не займати. Вона вміє іронізувати і влучно жартувати не тільки над іншими, але і здатна посміятися над собою. Так, співачка вирішила здивувати шанувальників "одкровенням" - вона опублікувала в Instagram відфотошоплене фото, на якому постала перед ними у зовсім несподіваному образі.
Артистка значно "набрала у вазі". Вона "позує" в полі, "одягнена" в смугасте плаття і куртку. Співачку можна впізнати тільки по обличчю, яке також неабияк "росповнішало". За лічені години фотозізнання "Королеви ночі" набрало понад 1400 коментарів.
"Я повинна зізнатися, я давно фотошоплю свої фото та відео! Я вже 2 роки виглядаю так! Фух, камінь з душі!" - з гумором підписала оброблений у фоторедакторі кадр артистка.
Оля Полякова показала "повну" фігуру на обробленому фото, але незабаром видалила його (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Оль, ну шо ти розказуєш...в житті ти ще товща", - вирішила підіграти зірковій подрузі Леся Нікітюк. Шанувальники Олі похвалили її почуття гумору і запевнили, що вона прекрасна в будь-якій вазі і образі.
Скріншот коментарів
Варто зазначити, що через пару годин співачка видалила пост.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова зробила пікантне зізнання і розповіла, чому відмовилася від нічної білизни і спить оголеною.