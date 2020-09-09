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"Ось це нічна жриця!" Оля Полякова розбурхала мережу своїм "правдивим" фото

Автор: Lite

Співачка зробила "зізнання" перед шанувальниками

Олі Поляковій почуття гумору не займати. Вона вміє іронізувати і влучно жартувати не тільки над іншими, але і здатна посміятися над собою. Так, співачка вирішила здивувати шанувальників "одкровенням" - вона опублікувала в Instagram відфотошоплене фото, на якому постала перед ними у зовсім несподіваному образі.

Артистка значно "набрала у вазі". Вона "позує" в полі, "одягнена" в смугасте плаття і куртку. Співачку можна впізнати тільки по обличчю, яке також неабияк "росповнішало". За лічені години фотозізнання "Королеви ночі" набрало понад 1400 коментарів.

"Я повинна зізнатися, я давно фотошоплю свої фото та відео! Я вже 2 роки виглядаю так! Фух, камінь з душі!" - з гумором підписала оброблений у фоторедакторі кадр артистка.

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Оля Полякова показала "повну" фігуру на обробленому фото, але незабаром видалила його (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Оль, ну шо ти розказуєш...в житті ти ще товща", - вирішила підіграти зірковій подрузі Леся Нікітюк. Шанувальники Олі похвалили її почуття гумору і запевнили, що вона прекрасна в будь-якій вазі і образі.

  • Все одно красуня!
  • Це все від нестачі концертів
  • Ви навіть такий виглядаєте прекрасно
  • Ось це нічна жриця
  • Люблю ваше почуття гумору
  • Навіть якщо б це була правда, все рівно ви королева
  • Красу нічим не зіпсуєш! Навіть фотошопом

Скріншот коментарів

Варто зазначити, що через пару годин співачка видалила пост.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова зробила пікантне зізнання і розповіла, чому відмовилася від нічної білизни і спить оголеною.

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Новини України Оля Полякова