"Ось це нічна жриця!" Оля Полякова розбурхала мережу своїм "правдивим" фото

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зробила "зізнання" перед шанувальниками

Олі Поляковій почуття гумору не займати. Вона вміє іронізувати і влучно жартувати не тільки над іншими, але і здатна посміятися над собою. Так, співачка вирішила здивувати шанувальників "одкровенням" - вона опублікувала в Instagram відфотошоплене фото, на якому постала перед ними у зовсім несподіваному образі.

Артистка значно "набрала у вазі". Вона "позує" в полі, "одягнена" в смугасте плаття і куртку. Співачку можна впізнати тільки по обличчю, яке також неабияк "росповнішало". За лічені години фотозізнання "Королеви ночі" набрало понад 1400 коментарів.

"Я повинна зізнатися, я давно фотошоплю свої фото та відео! Я вже 2 роки виглядаю так! Фух, камінь з душі!" - з гумором підписала оброблений у фоторедакторі кадр артистка.

Оля Полякова показала "повну" фігуру на обробленому фото, але незабаром видалила його (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Оль, ну шо ти розказуєш...в житті ти ще товща", - вирішила підіграти зірковій подрузі Леся Нікітюк. Шанувальники Олі похвалили її почуття гумору і запевнили, що вона прекрасна в будь-якій вазі і образі.

Все одно красуня!

Це все від нестачі концертів

Ви навіть такий виглядаєте прекрасно

Ось це нічна жриця

Люблю ваше почуття гумору

Навіть якщо б це була правда, все рівно ви королева

Красу нічим не зіпсуєш! Навіть фотошопом

Скріншот коментарів

Варто зазначити, що через пару годин співачка видалила пост.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова зробила пікантне зізнання і розповіла, чому відмовилася від нічної білизни і спить оголеною.