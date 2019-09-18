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"Ось це фігура!" Подкопаєва захопилася формами Нікітюк в пікантному купальнику

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Ведуча показала, як відпочиває після трудових буднів

Популярна телеведуча Леся Нікітюк не сидить на місці - вона активно знімається у своєму новому тревел-проект "LeМаршрутка", а нещодавно приголомшила шанувальників яскравим і ефектним поверненням на шоу Танці з зірками. Артистка на один ефір стала ведучою балкона, де зустрічала учасників після виступу і разом з ними чекала оцінки суддів.

Після таких насичених трудових буднів Леся вирішила трохи відпочити і розслабитися. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарячим кадром, на якому зображена у відвертому білому купальнику зі шнурівкою.

Нікітюк ефектно лежить на палубі яхти, спокушаючи своїми розкішними формами і сексуальними вигинами тіла.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Все хлопці харе відпрацювали лаве....тепер можна і відлежатися", - кумедно прокоментувала ведуча кадр.

Підписники "богині ламінату" тут же почали захоплюватися її стрункою фігурою і обсипати компліментами. Серед них опинилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, яка зараз вагітна другою дитиною.

"Ось це фігура! Захоплююся", - написала спортсменка.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Інші користувачі мережі повністю з нею згодні.

  • Кайлі Дженнер нервово курить в сторонці.. супер
  • Красуня!
  • Леся, ну куди вже краще
  • Лань
  • Ух ти.... ніжки принадність
  • Наші дівчата самі кращі!!!!
  • Яка сексі. Леся, ти просто бомба
  • Сяй божевільний діамант!
  • Богиня!
  • Фігура бомбезний
  • А ноги!
  • Ласкава кішечка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк підкорила ефектним фото з Монатіком з ефіру Танців з зірками 2019.

Раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

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