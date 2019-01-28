"Оце вже екзотика": Нікітюк у леопардовій сукні активно провела час на острові

Ведуча показала, як пересувається під час відпочинку на Мальдівах

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая произвела фурор в сети своими формами в бикини, продолжает радовать поклонников яркими снимками со своего отдыха на Мальдивских островах. На этот раз звезда показала в своем Instagram-аккаунте, как же она передвигается по территории своего острова. Как оказалось, незаменимым помощником там является велосипед.

Леся опубликовала несколько ярких фото, на которых она запечатлена во время прогулки на салатовом велосипеде.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Сама ведущая позировала в красном леопардовом платье и с цветком в волосах. При этом она отказалась от обуви и оседлала велосипед босиком.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Никогда ещё катание на велосипеде не было таким экзотичным как на Мальдивах)) Можно долго кататься, разглядывать красоту и въехать не в столб, а в пальму)) А вот это уже экзотика", - поделилась Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили платье знаменитости и поблагодарили ее за яркие фото и позитив, который они дарят.

"Дуже класна фотка. Леся, тобі пасує ця сукня!";

"Багиня велика)";

"Рай на Землі";

"Ну красуня ж!";

"Столько эстетики и позитива у этого фото!!! и счастья)";

"Леся, вы супер! Сколько позитива!";

"Тот момент когда Леся превращается в Волочкову";

"Лесюня, ты Агонь!" - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк поделилась горячими фото с отдыха на Мальдивах, на которых она позирует в океане.

К слову, Леся Никитюк рассказала, во сколько обойдется отдых на райских Мальдивских островах. Телеведущая отметила, что обычным украинцам придется долго копить на такую экзотику.

Видео: РБК-Украина