Захват і захоплення: Лілія Ребрик повторила знаменитий шпагат Ван Дамма

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Разом з співведучим вона вразила вражаючою розтяжкою

Лілія Ребрик не дає нудьгувати своїм шанувальникам - телеведуча регулярно демонструє стильні і ефектні образи, а крім того, уміє заінтригувати! Так, днями вона поділилася знімком, на якому позувала У красивій весільній сукні, та ще й не одна...Втім, кадр виявився зі зйомок серіалу "Великі вуйки", а в житті артистка щаслива заміжня за хореографом Андрієм Диким, з яким вони виховують двох дочок.

А на нових фото Лілія вразила яскравим луком, а також вражаючою розтяжкою. Для ранкового ефіру програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" вона обрала білу футболку та шкіряні штани-кюлоти темно-зеленого кольору. Завершили стильний образ молочні туфлі-човники і сіре пальто.

Ребрик позувала на вулиці біля студії як одна, так і зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"На роботу - як на свято. А ви? Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті", - прокоментувала теледіва.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

А на наступному кадрі веселі ведучі вирішили креативно привітати з днем народження відомого актора Жан-Клода Ван Дамма і повторити його знаменитий шпагат. Лілія опублікувала цікавий колаж, на якому показано її і Анатоліча версії, а також неповторний оригінал, на якому актор завмер в шпагаті між двох стільців.

Відмітимо, що Ребрик вдалося непогано повторити складну позу - для цього вона використала два пуфики у студії. Анатоліч же продемонстрував свій варіант, уткнувшись обличчям у пуф.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ван Дамм, якого ми заслужили", - тут же жартівливо відізвався ведучий і учасник Танців з зірками 2019 Володимир Остапчук.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Проте інші підписники по достоїнству оцінили спробу Лілі та Анатолія.

Захват і захоплення

Анатоліч, Ви сила

Абалдеть ! Дуже круто! І дуже смішно!

Лілічка - супер талановита і дуже-дуже позитивна, ну а сьогодні - так вона взагалі прохохотала всю передачу

Ну ви даєте :))) . Ох позитивчики :)

Ліля Ві як Ван Дамм

СУПЕР. Окремо, Анатолійовичу.

Це дуже смішно, реально

Ліля,ви супер. Анатоліч-теж креативний

Лилечек, красоточка!

Супер

Анатоліч взагалі красавчик!

Ваші щоденні образи-це якась бомба! Все, що Вам до лиця!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик підкорила розкішним образом в народному стилі. Ведуча з'явилася перед камерами в синьому діловому костюмі зі спідницею-олівцем і кофтиною з баскою.

Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.