Захват і захоплення: Лілія Ребрик повторила знаменитий шпагат Ван Дамма

Разом з співведучим вона вразила вражаючою розтяжкою
Лілія Ребрик не дає нудьгувати своїм шанувальникам - телеведуча регулярно демонструє стильні і ефектні образи, а крім того, уміє заінтригувати! Так, днями вона поділилася знімком, на якому позувала У красивій весільній сукні, та ще й не одна...Втім, кадр виявився зі зйомок серіалу "Великі вуйки", а в житті артистка щаслива заміжня за хореографом Андрієм Диким, з яким вони виховують двох дочок.
А на нових фото Лілія вразила яскравим луком, а також вражаючою розтяжкою. Для ранкового ефіру програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" вона обрала білу футболку та шкіряні штани-кюлоти темно-зеленого кольору. Завершили стильний образ молочні туфлі-човники і сіре пальто.
Ребрик позувала на вулиці біля студії як одна, так і зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем.
Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)
"На роботу - як на свято. А ви? Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті", - прокоментувала теледіва.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
А на наступному кадрі веселі ведучі вирішили креативно привітати з днем народження відомого актора Жан-Клода Ван Дамма і повторити його знаменитий шпагат. Лілія опублікувала цікавий колаж, на якому показано її і Анатоліча версії, а також неповторний оригінал, на якому актор завмер в шпагаті між двох стільців.
Відмітимо, що Ребрик вдалося непогано повторити складну позу - для цього вона використала два пуфики у студії. Анатоліч же продемонстрував свій варіант, уткнувшись обличчям у пуф.
Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)
"Ван Дамм, якого ми заслужили", - тут же жартівливо відізвався ведучий і учасник Танців з зірками 2019 Володимир Остапчук.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Проте інші підписники по достоїнству оцінили спробу Лілі та Анатолія.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик підкорила розкішним образом в народному стилі. Ведуча з'явилася перед камерами в синьому діловому костюмі зі спідницею-олівцем і кофтиною з баскою.
Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.