Східні казки: Джамала зачарувала мережу яскравими фото з відпочинку з чоловіком і сином

Популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно похвалилася яскравим курортним образом, насолоджується відпочинком в сонячному Єгипті разом зі своїм чоловіком і сином. Артистка опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Співачка також поміркувала на тему, чи можливий відпочинок втрьох. Вона написала, що однозначної відповіді на третій день відпочинку у неї немає. Джамала наголосила, що цей перший раз, коли вони втрьох вирушили на відпочинок. До цього вони їздили або вдвох з чоловіком, або всією великою родиною.

Джамала на відпочинку в Єгипті з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Зараз у мене включилася якась додаткова швидкість і ще більш підвищена увага. Всюди нова небезпека - столи, кути, двері, пісок, хвилі, кісточки у фруктах, комахи... Довго можу продовжувати список, адже кругом нові незвідані локації", - написала Джамала.

Джамала на відпочинку в Єгипті з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вона також розповіла про те, що взяла з собою в поїздку книги і композиторський набір, але досі нічого не відкривала, бо не було на це часу.

Джамала на відпочинку в Єгипті з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Дякую за кожен міг Всевишнього! От би трохи більше сну, хоча... Про що це я? У нас тут східні казки", - зазначила співачка.

Джамала на відпочинку в Єгипті з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі також прокоментували фото співачки.

Які гарні;

Відмінного відпочинку, сонечки!

Мила дитина, прекрасна сім'я;

Як це класно, в мене немає слів;

Насолоджуйтесь моментом поки Емір маленький, діти так швидко ростуть.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Джамала оцінила фігуру Наді Дорофєєвої в купальнику і заявила, що "їй потрібна така попа".