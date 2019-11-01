Східна принцеса: Леся Нікітюк показала танець живота і заворожила гнучкістю (відео)

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватись відпочинком у Єгипті, куди полетіла кілька днів тому, щоб продовжити відзначати день народження (19 жовтня телеведучій виповнилося 32 роки). В честь свята Нікітюк вирішила трохи відпочити і набратися сил. Тим більше що перед від'їздом в Єгипет Леся якраз презентувала нове шоу "LeМаршрутка". І навіть назвала топ-5 реформ, які реалізувала б насамперед на посаді "Міністра туризму України".

Ну а поки що Леся вивчає "туристичний досвід" Єгипту. На спекотному курорті телеведуча даремно часу не втрачає. Крім постійних походів в готельні ресторани, запливи з маскою і водолазної трубкою, Нікітюк також відвідує різні заходи. Наприклад, телеведуча вирішила згадати про участь у шоу Танці з зірками 2018. Тільки на цей раз, на відпочинку в Єгипті Леся почала вивчати танець живота. А допомагала їй у цьому професійна танцівниця.

Свої успіхи Нікітюк зняла на відео. Правда, замість яскравого вбрання на Лесі - прості чорні брюки і біла блузка. Не все виходить гладко, але Леся явно старається.

Леся Нікітюк показала, як вчиться танцювати східні танці

До речі, в Єгипті Леся встигає також показувати свої незліченні яскраві вбрання. Особливим успіхом у шанувальників Лесі користуються сукні з відміткою "сама шила"! До прикладу, серед таких суконь - яскраве лимонне і вечірнє чорне в горошок. При цьому обидва наряди декоровані романтичними воланами.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Нікітюк чесно зізналася, що набрала зайві кіло. Телеведуча поправилася під час зйомок нової програми.