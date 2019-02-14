Східна красуня: Брежнєва заінтригувала екзотичним знімком

Віра Брежнєва: instagram.com

Шанувальники захопилися незвичайним обпазом співачки

Відома співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно расстрогала зворушливим фото з чоловіком Костянтином Меладзе, опублікувала в Instagram нове чорно-біле арт-фото, яким заінтригувала прихильників.

На знімку зірка позує в сітчастій масці з дорогоцінними каменями. На оголені плечі падає світло, яке задає настрій фотографії.

Цією публікацією виконавиця анонсувала вихід нового кліпу.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Користувачі мережі вразилися незвичайним образом Брежнєвої, назвавши її "Східною красунею".

"Віра, я так люблю Вашу творчість! Ви така розумниця! Виглядаєте просто шикарно! Як Вам вдається підтримувати таку спортивну форму?"

"Якщо жінок почнуть брати служити в спецназ, я за те, щоб у нас були такі маски";

"Це що? Східний образ, буде танець живота? Ждемс завтра..."

"Захват. Нереально, виразно і заворожуюче. В легкому шоці".

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

До речі, нещодавно співачка опублікувала несподіване "бунтівне" фото, на якому вона сидить на сходах у під'їзді в "характерній" позі навпочіпки.

Нагадаємо, старша дочка Віри Брежнєвої, за прикладом зіркової мами, вирішила продемонструвати свій співочий талант і навіть опублікувала запис пісні у власному виконанні.

Відео: РБК-Україна