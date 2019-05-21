Чудова Маша Єфросиніна у розкішній сукні прикрасила обкладинку глянцю

Ведуча закликала позбутися від комплексів і полюбити себе
Маша Єфросиніна - справжній еталон краси, жіночності і стилю для багатьох жінок. Вона регулярно захоплює шанувальників ефектними нарядами і з задоволенням ділиться життєвою мудрістю на семінарах і своїй сторінці в Instagram. Чарівна ведуча взяла участь у зйомці для глянцю і прикрасила обкладинку червневого номера журналу Elle, яку і показала своїм підписникам.
39-річна Маша позувала в розкішній атласній сукні червоного кольору з глибоким декольте і пікантними розрізами на стегнах, які підкреслили її стрункі ніжки. У підписі до публікації вона зізналася, що раніше у неї була купа комплексів і вона ні за що не стала б зніматися в подібній фотосесії, однак з віком вона змогла прийняти і полюбити себе. Знаменитість закликала всіх жінок зробити те ж саме.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Please Welcome!!! Моя третя обкладинка Elle... І знаєте що? Якби мені в 20 або 30 сказали, що в 40 я буду зніматися в настільки відвертому і сексуальному образі, я б вважала це, як мінімум, глузуванням - тоді найбільшою моєю фривольністю у відкритості одягу були рукава засукані... Але повірте, дівчата, випробувати те, що я відчуваю саме сьогодні, дивлячись на себе нову, себе впевнену, і в цьому віці - я бажаю таке пізнати всім вам! Ніколи не пізно перетворити кожен свій комплекс і недолік в унікальну гідність! Ніколи не пізно закохатися ...В СЕБЕ! Власне і наша з @elle_ukraine розмова про це! "- відверто поділилася Єфросиніна.
Всього за годину публікація набрала більше 6 тисяч лайків і безліч коментарів. Фолловери захоплюються красою Маші і дякують їй за натхнення.
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