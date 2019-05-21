Чудова Маша Єфросиніна у розкішній сукні прикрасила обкладинку глянцю

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча закликала позбутися від комплексів і полюбити себе

Маша Єфросиніна - справжній еталон краси, жіночності і стилю для багатьох жінок. Вона регулярно захоплює шанувальників ефектними нарядами і з задоволенням ділиться життєвою мудрістю на семінарах і своїй сторінці в Instagram. Чарівна ведуча взяла участь у зйомці для глянцю і прикрасила обкладинку червневого номера журналу Elle, яку і показала своїм підписникам.

39-річна Маша позувала в розкішній атласній сукні червоного кольору з глибоким декольте і пікантними розрізами на стегнах, які підкреслили її стрункі ніжки. У підписі до публікації вона зізналася, що раніше у неї була купа комплексів і вона ні за що не стала б зніматися в подібній фотосесії, однак з віком вона змогла прийняти і полюбити себе. Знаменитість закликала всіх жінок зробити те ж саме.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Please Welcome!!! Моя третя обкладинка Elle... І знаєте що? Якби мені в 20 або 30 сказали, що в 40 я буду зніматися в настільки відвертому і сексуальному образі, я б вважала це, як мінімум, глузуванням - тоді найбільшою моєю фривольністю у відкритості одягу були рукава засукані... Але повірте, дівчата, випробувати те, що я відчуваю саме сьогодні, дивлячись на себе нову, себе впевнену, і в цьому віці - я бажаю таке пізнати всім вам! Ніколи не пізно перетворити кожен свій комплекс і недолік в унікальну гідність! Ніколи не пізно закохатися ...В СЕБЕ! Власне і наша з @elle_ukraine розмова про це! "- відверто поділилася Єфросиніна.

Всього за годину публікація набрала більше 6 тисяч лайків і безліч коментарів. Фолловери захоплюються красою Маші і дякують їй за натхнення.

"Маша, захоплююсь вами, вашими проектами, вашої соціальною позицією, зовнішнім виглядом і фізичною формою, рішучістю, силою волі. Ви надихаєте. Спасибі вам за це!!!"

"Маша, я Вас обожнюю, ви така красива, добра та мудра жінка"

"Розкішна, вішукана, ніжна і водночас вольова і сильна, рішуча жінка. Марія, Ви МОЛОДЕЦЬ!!!"

"Машенька, у Вас немає недоліків"

"Шикарний образ! Нагадуєте голлівудських дів часів Золотого кіно"

"Ві неймовірна!І червоній це ваш колір! Дуже гарна і спокуслива"

"Шикарна Наша Маша"

"Марія, Ви - вогонь! Я Вами захоплююся"

"шалено Красива!"

"Спершу не впізнала Вас! Богиня, красуня! Ви для мене - еталон справжньої жінки!"

"Дуже красиво і жіночно!"

"Маша, ви чудово виглядаєте Великий і приклад і сумашедшая мотивація"

"Просто слів немає, як це красиво"

"Приголомшливий образ ... приголомшлива Ви"

"Маша, ви мій ідеал краси і стилю"

Нагадаємо, стильна Маша Єфросиніна зачарувала яскравим неоновим "луком".

Раніше Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.

До речі, Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки Нани.