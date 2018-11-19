Питання Катерини Кухар про Танці з зірками викликало хвилю обговорення в мережі

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Глядачі Танців з зірками 2018 розділилися на кілька ворогуючих таборів

Ефектна член журі Танців з зірками Катерина Кухар одним лише питанням спровокувала хвилю обговорення на своїй instagram-сторінці.

Зазначимо, що 13-й ефір Танців з зірками 2018 видався дуже емоційним. Проект покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич, після чого в соцмережах стали активно обурюватися, мовляв, "з паркету повинна була б піти Леся Нікітюк". Проте "народна улюблениця" увійшла в трійку лідерів нового сезону Танців.

Катерина Кухар "зачепила за живе", поцікавившись у своїх підписників: "Друзі, а кого ви бачите в суперфіналі?"

Загадкова Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Як результат, в коментарях підписники розділилися на два табори: "Проти Нікітюк" і "За Макацарія".

"Іраклі — не зовсім чесно. Він вже брав участь і вміє танцювати. Проте він реально фаворит і реально перше місце", — пише vasyalysenko.

"Ласточкіна і Іраклі", — припускає annakis1709.

"На стадії півфіналу, вважаю, повинні вирішувати тільки судді подальшу долю танцюристів. Інакше проходять ті, у кого фанів більше. Але каналу, по всьому видно, це не вигідно. А переможцем хотілося б бачити Ласточкіна", — підкреслює tatyana.ponomaryova.

"Хіба судді не могли щось зробити... Лесю і Вишнякова навіть порівнювати не можна... Я взагалі не розумію, чому така несправедливість", — зазначає olchik_shashok.

"Це перш за все шоу, а не конкурс професіоналів, а Леся Нікітюк та Ігор Ласточкін — кращі шоумени. Хтось з них і переможе! А ви, Катя, повинні розуміти, що це не конкурс ім. Сержа Лифаря, а ШОУ!" — ділиться своєю думкою kovryzhenko_alex.

"Леся переможе!" — підтримує улюбленицю natapolli_

"Я завжди за Лесю, а Іраклій — найгірший", — захищає natakhascova.

"Леся у фіналі — це абсурд", — не погоджується dudnik_katrusya.

"Дивлюся танці заради Лесі. Її танці підіймають настрій, її цілеспрямованість надихає. Якщо бажаєте перемоги комусь іншому - голосуйте!!! Для мене Леся і Ласточкін - стовпи шоу. Лише на їхніх танцях я не сплю", — зазначає armolukkata.

"Лесі не місце у фіналі, це сором( Обожнюю це шоу, але дивитися на клоуна в фіналі танців взагалі немає бажання", — скаржиться svetagasii.

"Зараз вболіваю вже за Ілону і Ігора, хочу щоб вони виграли, так як вони самі позитивні і не штучні, відверті і щирі", — пише lila_dubnytska050491.

"Якщо серйозно, то шоу про танці, тому технічно краще всіх Іраклій - ваш фаворит", — натякає ksenia__semenova25.

"У кожного свій профіль. Хтось добре говорить, а хтось добре танцює. Все разом це веселе шоу, а не академія танцю. Рада, що Леся в фіналі", — пише kate_ilichova.

Леся Нікітюк і Максим Єжов — Фрістайл. 13-й ефір " Танців з зірками 2018

Нагадаємо, що під час півфіналу до одного з номерів кожної пари, яка залишилася у проекті, приєднався екс-учасник Танців. Так, спільний номер Дорофєєвої-Макацарія-Заєць викликав справжній захват у мережі. Фанати співачки жартома запропонували віддати кубок переможця Дорофєєвій.

Крім того, на ефірі глядачів чекав ще один сюрприз. Співведучою Юрія Горбунова під час півфіналу виступила його дружина, відома ведуча Катя Осадча. Шанувальники зіркової пари навіть побажали, щоб Осадча та Горбунов станцювали у фінальному ефірі " Танців з зірками 2018.

Відео: РБК-Україна