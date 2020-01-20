Всупереч чуткам: Віра Брежнєва відпочиває в Італії з Меладзе і дочкою

В пресі та мережі продовжують гуляти чутки про розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе - нібито продюсер зраджує дружині з його підопічною - блондинкою з ВІА-Гри Ерікою Герцег. Співачка намагається не реагувати на подібні домисли, однак стала частіше публікувати в мережі спільні кадри з чоловіком - так, на Різдво вона поділилася душевним фото всієї своєї великої сім'ї. А зараз разом з коханим і молодшою дочкою Сарою Віра відправилася на відпочинок в Італію й поспішила показати свою сімейну ідилію в Instagram.

Трійця відмінно провела час на сонячних засніжених схилах, відправившись гуляти в снігоступах. Брежнєва показала яскраві знімки, на яких вона удвох з чоловіком, а також де вони всі втрьох і окремо.

Всі одягнені в яскравий зимовий одяг і щасливо посміхаються на камеру. Зазначимо, що Сарі нещодавно виповнилося 10 років, а от старша дочка співачки Соня живе і навчається в США - їй вже 18.

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком і донькою (instagram.com/ververa)

"Дивовижна країна. За один тиждень я встигла:

- без верхнього одягу погуляти по березі моря під ласкавим сонцем в одній її частині,

- потім в іншій частині два дні провела на фабриках, розробляючи нові продукти і створюючи нові колекції для @verabeauty.official

- а закінчила тиждень в горах, де, піднявшись пішки (в чиасполі) на вершину ми насолоджувалися видами і погодою!

Який кайф проводити час з користю і задоволенням ! ККД 10000% )) Скоро починається робочий сезон і нам є, чим вас порадувати", - поділилася емоціями Віра.

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком і донькою (instagram.com/ververa)

Шанувальники радіють за Брежнєву м Меладзе і бажають їх родині щастя і не слухати пересудів і пліток.

Які ви всі красиві, Віра

Ви - прекрасні! Прекрасна донька, чоловік, прекрасний "костюм" і навіть сніг "прекрасний"! Дай боже Вам сили зрозуміти усіх тих людей, що пишуть дурниці! Ви-красуня

Краса

Віра ви чарівні

Обожнюю вас

Шалена енергетика від вас

Як же я люблю такі милі фото. Ви підходите один одному

Ох які ви хороші!! Солодкі

Я так рада за вас! Слава богу, це все не правда!

Ви такі щасливі!! З Хрещенням Вас!!!

Щастя вам з Костянтином!

Гарна сім'я, няшкі

Які ви класні. щастя вам нескінченного

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят з днем народження.