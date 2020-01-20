Всупереч чуткам: Віра Брежнєва відпочиває в Італії з Меладзе і дочкою

Сімейство виглядає щасливим і задоволеним
В пресі та мережі продовжують гуляти чутки про розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе - нібито продюсер зраджує дружині з його підопічною - блондинкою з ВІА-Гри Ерікою Герцег. Співачка намагається не реагувати на подібні домисли, однак стала частіше публікувати в мережі спільні кадри з чоловіком - так, на Різдво вона поділилася душевним фото всієї своєї великої сім'ї. А зараз разом з коханим і молодшою дочкою Сарою Віра відправилася на відпочинок в Італію й поспішила показати свою сімейну ідилію в Instagram.
Трійця відмінно провела час на сонячних засніжених схилах, відправившись гуляти в снігоступах. Брежнєва показала яскраві знімки, на яких вона удвох з чоловіком, а також де вони всі втрьох і окремо.
Всі одягнені в яскравий зимовий одяг і щасливо посміхаються на камеру. Зазначимо, що Сарі нещодавно виповнилося 10 років, а от старша дочка співачки Соня живе і навчається в США - їй вже 18.
Фото: Віра Брежнєва з чоловіком і донькою (instagram.com/ververa)
"Дивовижна країна. За один тиждень я встигла:
- без верхнього одягу погуляти по березі моря під ласкавим сонцем в одній її частині,
- потім в іншій частині два дні провела на фабриках, розробляючи нові продукти і створюючи нові колекції для @verabeauty.official
- а закінчила тиждень в горах, де, піднявшись пішки (в чиасполі) на вершину ми насолоджувалися видами і погодою!
Який кайф проводити час з користю і задоволенням ! ККД 10000% )) Скоро починається робочий сезон і нам є, чим вас порадувати", - поділилася емоціями Віра.
Фото: Віра Брежнєва з чоловіком і донькою (instagram.com/ververa)
Шанувальники радіють за Брежнєву м Меладзе і бажають їх родині щастя і не слухати пересудів і пліток.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят з днем народження.