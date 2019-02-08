Всупереч чуткам: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Кличка

Ймовірно, таким чином актриса відреагувала на повідомлення про те, що вона кинула свою дочку

На днях мировые и украинские СМИ буквально взорвала новость о том, что после расставания звездной пары Владимира Кличко и Хайден Панеттьери их четырехлетняя дочь Кайя-Евдокия живет в Украине с папой, поскольку мама не может полноценно заниматься ребенком и сама признает это. Вероятно, в ответ на это 29-летняя актриса опубликовала на своей странице в Twitter редкое совместное фото с малышкой.

Похоже, слухи о том, что она плохая мать и бросила своего ребенка, не на шутку задели Хайден.

"Сладкие мгновения со спящим малышом", - мило подписала она снимок с Кайей-Евдокией.

Фото: (twitter.com/haydenpanettier)

На фото девочка сидит в автомобильном кресле в бейсбольной кепке, закрывающей лицо, и держит за руку свою маму. Когда и где было сделано фото, Панеттьери не сообщила. Некоторые пользователи сети предположили, что она сейчас находится на отдыхе вместе с дочкой и бывшим возлюбленным.

Отметим, что сразу после разрыва с Владимиром Кличко, с которым они были вместе около десяти лет, но так и не поженились, американская актриса начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. При этом ее близким новый бойфренд очень не нравится - он фактически живет за ее счет, да еще и втягивает девушку в скандалы, в том числе и с вызовом полиции.

Фото: Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (instagram.com/pagesix)

Однако сам 28-летний парень во всем поддерживает любимую и недавно высказался в ее защиту, заявив, что она прекрасная мать.

"На самом деле Хайден сейчас на семейном отдыхе со своей дочерью, так что не верьте всему, что читаете. Она отличная мама", - написал Хикерсон в Instagram.

По слухам, у Владимира тоже все хорошо в личной жизни - спортсмен встречается с Сесилией Брекхус, которая профессионально занимается боксом.

Напомним, в американских СМИ появилась информация, что после расставания 42-летнего Владимира Кличко и 29-летней Хайден Панеттьери их четырехлетняя дочь Кайя Евдокия осталась жить в Украине со своим отцом, а воспитывать девочку бывшему боксеру помогает его мать. При этом актриса якобы сама признала, что так будет лучше для ребенка и видит дочь очень редко.

Ранее сообщалось об отмене помолвки Владимира Кличко с актрисой Хайден Панеттьери .

Позже мы писали, что появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери.