Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місці

Ешлі Грем продовжує розбурхувати мережу своїми одкровеннями про вагітність і подробицями життя молодої мами. Нещодавно вона розповіла всі подробиці пологів – разом зі своїм чоловіком модель записала подкаст. Пізніше вона вирішила розповісти світу, що вагітність і післяпологовий період не такий легкий, як здається. Модель опублікувала пост, де розповіла інтимні речі про своє відновлення.

Ешлі Грем не перестає розповідати про пологи (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Підніміть руку, якщо ви теж не знали, що будете змінювати і свої власні підгузки... Після багатьох років у світі моди я ніколи не могла припустити, що одноразова нижня білизна буде моїм улюбленим предметом одягу, але тепер це так! Друзі, я хотіла показати вам, що це не веселки і метелики! Це важко...", – сказала Ешлі.

Ешлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

І ось – новий провокаційний пост. 32-річна модель показала годування свого сина в громадському місці. Ешлі сидить з чашкою кави, однією рукою притискаючи дитину до голих грудей. На задньому фоні видно людей, які насолоджуються спілкуванням і, до речі, абсолютно не звертають уваги на молоду маму. Процес годування дитини в громадському місці викликав суттєві суперечки серед фоловерів дівчини. Більшість з них захопилися, але були й ті, хто обурилися.

Ах, я люблю, люблю бачити, як інші жінки годують грудьми на публіці, тому що це допомагає мені почувати себе більш впевнено. Я все ще соромлюсь робити це...

Я годувала свою дівчинку і любила кожну хвилину, але вибачте, я не думаю, що є якась необхідність, щоб якась мати так відкрито бовталася на публіці. Впевнена, що мене за це застрелять, але ви все одно повинні поважати інших навколо вас.

20 років тому мене попросили покинути кав'ярню в Атланті під час грудного вигодовування. Мені довелося забрати мого голодної плачучої дитини, я була дуже збентежена. Я знайшла магазин одягу і запитала, чи можу я використовувати одну з їх роздягалень, щоб нагодувати мою дитину. Ми (сподіваюся) пройшли довгий шлях! Люблю цю картинку! Вітаю вашу дитину.

Нічого поганого в грудному вигодовуванні на людях – це їжа. Але чому така фотографія повинна бути у вашому Instagram? Ви бажаєте медаль?

Коментарі до посту (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, зрозуміло, не стала відповідати фоловерам. Але в сторіз додала красномовне фото. Вона годує малюка грудьми у себе вдома. "Моє маленькийе порося", – додала щаслива мама зворушливий підпис.