"Здійснилася ще одна мрія": Осадча та Горбунов зачарували яскравими фото з Відня

Катя Осадча обожнює подорожувати, тому вони при будь-якій можливості вибираються з чоловіком Юрієм Горбуновим в якесь цікаве місце. Іноді подружжя беруть з собою і маленького сина Івана - проте поки що тільки в поїздки на море, для всього іншого йому ще треба підрости. Шоумен зізнався, що народження дитини дуже його змінило - тепер весь вільний час він хоче проводити з сім'єю і мріє в майбутньому об'їхати з ними весь світ. А поки що парочка вирішила насолодитися останніми теплими осінніми днями в столиці Австрії Відні.

Катя і Юрій з задоволенням діляться на своїх Instagram-сторінках моментами зі своєї активної поїздки. Подружжя багато гуляють по місту, насолоджуючись чудовою віденської архітектурою, а також смачною місцевою їжею. Осадча також поділилася, що здійснилася ще одна її мрія - вони з чоловіком побували в музеї Бельведер, де подивилися на картини всесвітньо відомих художників, серед яких і Густав Клімт.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча опублікувала барвисті кадри, на яких вона зображена в красивому саду та парку біля музею і безпосередньо всередині.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Кілька кадрів того, як вони долучалися до прекрасного, показав і Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Belvedere day. Втілилася ще одна музейна мрія - Клімт. У Відні я була безліч разів, але до Бельведера годині доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція. В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода", - розповіла щаслива Катерина.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Для прогулянки вона вибрала білі штани з лампасами, червону футболку і джинсову курточку, доповнивши образ сонцезахисними окулярами - з погодою їм явно пощастило.

У коментарях користувачі мережі розчулюються милою парою, а також бажають їм відмінного відпочинку і діляться своїми враженнями від выдвыдування Бельведера.

Щастя вам!

Катруся просто красуня

Катерино вам без Макіяжу набагато краще

Раніше "поцілунок" висів на стіні з чорного оксамиту, було ефектніше) після побаченого, це моя улюблена картина

Які молодці

Така чарівна погода і чарівне місце за вікном! Вам дуже пасує!

Круто

Самий гарний експонат - то є ві. Друзі, згодни зі мною?

Ви чудова пара. Завжди захоплююся вами

Які ви милі

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча з Юрієм Горбуновим розповіли про несподівані зустрічі у Відні.

До речі, Катя Осадча здивувала несподіваним перевтіленням і постала в образі фатальної брюнетки.