Чарівні красуні: Ольга Сумська зачарувала мережу фото з доньками і мамою

Відома актриса Ольга Сумська не втомлюється дивувати шанувальників своєю нев'янучою красою, квітучим зовнішнім виглядом і розкішною фігурою, а також відмінним почуттям стилю. Свої прекрасні гени вона явно передала своїм двом дочкам, які також виросли справжніми красунями. У неділю, 12 травня, в Україні відзначався День матері - артистка провела свято разом зі своєю мамою і доньками і поділилася в Instagram зворушливими сімейними кадрами.

На першому фото Ольга зображена з дітьми - 28-річної Антоніною і 17-річною Ганною. Вони ніжно притиснулися один до одного, а в руках тримають торт з написом "Матусі" - ймовірно, дівчата спекли його для зіркової мами.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники вже не раз відзначали разючу подібність Тоні з мамою, які дійсно виглядають ніби сестри. А ось молодша Аня більше схожа на свого батька, Віталія Борисюка.

Фото: дочки Ольги Сумської Антоніна і Анна (instagram.com/olgasumska)

Також Сумська показала свою маму Ганну Іванівну - жінка в ошатному жовтому платті з задоволенням позувала з святковим частуванням.

Фото: мама Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)

"З ДНЕМ МАТЕРІ, ДРУЗІ! Сьогодні святкуємо разом з БЕРЕГИНЕЮ ГАННОЮ ІВАНІВНОЮ! Це щастя! Привітайте своїх МАТУСЬ!" - підписала милі знімки актриса.

Зазначимо, що Антоніна живе в Москві і не так часто бачиться з родиною, тому час, проведений разом, особливо цінне.

Підписники прийшли в захват від чарівних кадрів і залишили зірковому сімейству безліч компліментів, запевняючи, що всі вони просто казкові красуні, а також вітаючи зі святом.

"Всі красуні і розумниці, так тримати!!! З днем Матері, будьте щасливі"

"Вітаю з святом Днем матері! Які ви всі гарненькі!"

"Счасливая мама, щасливі діти!!! Любові, добра і величезного жіночого щастя і нехай чоловіки носять на руках таких красунь!!!"

"Три сестри на першому фото!"

"Красуні!!!"

"Які у Вас красиві діти"

"Яка чарівна красуня Ваша старша донька Оля, яке обличчя!!!! Зі святом!"

"Оля, Ви старша сестра цим красуням!"

"Ганнусі дуже личать окуляри! Просто неймовірна красуня"

"Боже, яка красуня мама!!! Здоровий,я вашій матусі!!!"

"Дівчата Ви чудові! Неймовірні! Здоров'я вашій берегині!"

"Найкрасивіша жінка України на всі часи"

"Які ж ви всі гарні"

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала закадрові знімки зі спільної фотосесії з дочками для журналу.

Ми також писали, що Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото, зроблених на Великдень.

До речі, Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу доньку Ганну.