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Чарівні красуні: Ольга Сумська зачарувала мережу фото з доньками і мамою


Актриса поділилася зворушливим фото зі святкування Дня матері

Відома актриса Ольга Сумська не втомлюється дивувати шанувальників своєю нев'янучою красою, квітучим зовнішнім виглядом і розкішною фігурою, а також відмінним почуттям стилю. Свої прекрасні гени вона явно передала своїм двом дочкам, які також виросли справжніми красунями. У неділю, 12 травня, в Україні відзначався День матері - артистка провела свято разом зі своєю мамою і доньками і поділилася в Instagram зворушливими сімейними кадрами.

На першому фото Ольга зображена з дітьми - 28-річної Антоніною і 17-річною Ганною. Вони ніжно притиснулися один до одного, а в руках тримають торт з написом "Матусі" - ймовірно, дівчата спекли його для зіркової мами.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники вже не раз відзначали разючу подібність Тоні з мамою, які дійсно виглядають ніби сестри. А ось молодша Аня більше схожа на свого батька, Віталія Борисюка.

Фото: дочки Ольги Сумської Антоніна і Анна (instagram.com/olgasumska)

Також Сумська показала свою маму Ганну Іванівну - жінка в ошатному жовтому платті з задоволенням позувала з святковим частуванням.

Фото: мама Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)

"З ДНЕМ МАТЕРІ, ДРУЗІ! Сьогодні святкуємо разом з БЕРЕГИНЕЮ ГАННОЮ ІВАНІВНОЮ! Це щастя! Привітайте своїх МАТУСЬ!" - підписала милі знімки актриса.

Зазначимо, що Антоніна живе в Москві і не так часто бачиться з родиною, тому час, проведений разом, особливо цінне.

Підписники прийшли в захват від чарівних кадрів і залишили зірковому сімейству безліч компліментів, запевняючи, що всі вони просто казкові красуні, а також вітаючи зі святом.

  • "Всі красуні і розумниці, так тримати!!! З днем Матері, будьте щасливі"
  • "Вітаю з святом Днем матері! Які ви всі гарненькі!"
  • "Счасливая мама, щасливі діти!!! Любові, добра і величезного жіночого щастя і нехай чоловіки носять на руках таких красунь!!!"
  • "Три сестри на першому фото!"
  • "Красуні!!!"
  • "Які у Вас красиві діти"
  • "Яка чарівна красуня Ваша старша донька Оля, яке обличчя!!!! Зі святом!"
  • "Оля, Ви старша сестра цим красуням!"
  • "Ганнусі дуже личать окуляри! Просто неймовірна красуня"
  • "Боже, яка красуня мама!!! Здоровий,я вашій матусі!!!"
  • "Дівчата Ви чудові! Неймовірні! Здоров'я вашій берегині!"
  • "Найкрасивіша жінка України на всі часи"
  • "Які ж ви всі гарні"

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала закадрові знімки зі спільної фотосесії з дочками для журналу.

Ми також писали, що Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото, зроблених на Великдень.

До речі, Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу доньку Ганну.

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