"Чарівна родина": дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком

Артист отримав власну зірку на Алеї зірок у Києві
Дмитро Монатік - один із зразків зразкового сім'янина і люблячого чоловіка в українському шоу-бізнесі. Артист ретельно оберігає життя своєї родини від зайвої уваги і не показує обличчя синів, проте з задоволенням з'являється з дружиною Іриною Демічевою на світських заходах. Так, дружина музиканта зачарувала фанів ефектним фото з улюбленим чоловіком.
Пара побувала на відкритті іменної зірки MONATIK'а на Алеї зірок у Києві. На знімку Дмитро та Ірина сидять за столиком у кафе в стильних нарядах - співак в елегантному синьому костюмі, а його дружина в білому платті з чорним поясом.
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)
"Сьогодні на "Алеї зірок" у Києві відкрили зірку на честь найкращої людини і артиста нашої сучасності @monatik_official, на мою думку. #7. таке прекрасне, щасливе і дуже символічне число. #MONATIKзвучит і робить світ прекраснішим", - зворушливо підписала публікацію дівчина.
Демічева також виклала кілька знімків з події, на яких щасливий Монатік позує біля своєї зірки, а також з шанувальниками.
Фото: Дмитро Монатік отримав зірку на Алеї зірок у Києві (instagram.com/irinademicheva)
Підписники залишили багато зворушених коментарів, називаючи їх дуже гарною парою і променистою сім'єю, а також вітаючи з таким досягненням.
Нагадаємо, MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною з Сан-Франциско.
Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'е.
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