Чарівна дівчинка: Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію

Фани Дорофєєвої буквально в один голос назвали її красунечкою

Надя Дорофеева решила оригинально напомнить поклонникам о недавнем клипе "Время и Стекло" на "Песню про лицо"… Хотя, быть может, это было вовсе не напоминание, а просо очередной пост с красивыми фото. Но уловка удалась ;)

Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала серию забавных фото, на которых позирует с разными выражениями лица. При этом Дорофеева отметила, что перед этим как раз сделала яркий макияж.

"Танцуй с таким лицом", — лаконично подписала фото Дорофеева, имея в виду строчку из "Песни про лицо".

На фото Надя позирует в оверсайз-свитшоте спокойного бежевого цвета. Прическа – модные "перья" в духе 90-х.

Забавная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Интересно, что многие подписчики Дорофеевой стали выбирать в комментариях лучшее выражение лица любимицы. Также многие отметили, на опубликованных снимках 28-летняя певица получилась очень милой.

"Такая милая тут"

"Наша коряночка"

"Боже, ты просто нереальная"

"Такая няшка-милашка"

"Надя, ты такая красивая и очень миленькая на этих фото"

"Вторая самая крутая, хотя они все клевые"

"Надя, ты как куколка, ангелочек"

"Качество офигенное. И Надя офигенная"

"Номер 3 — идеальное выражение лица"

"Любимые эмоции Надюши"

Напомним, ранее Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки". В сети ее даже назвали "черным лебедем".

Также отметим, что недавно Дорофеева вернулась с недели моды в Нью-Йорке, где посетила несколько модных показов. Предлагаем выбарть лучший образ Нади с этой поездки.

Надя Дорофеева: интересные факты биографии