Чарівна дівчинка: Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію

Фани Дорофєєвої буквально в один голос назвали її красунечкою
Надя Дорофеева решила оригинально напомнить поклонникам о недавнем клипе "Время и Стекло" на "Песню про лицо"… Хотя, быть может, это было вовсе не напоминание, а просо очередной пост с красивыми фото. Но уловка удалась ;)
Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала серию забавных фото, на которых позирует с разными выражениями лица. При этом Дорофеева отметила, что перед этим как раз сделала яркий макияж.
"Танцуй с таким лицом", — лаконично подписала фото Дорофеева, имея в виду строчку из "Песни про лицо".
На фото Надя позирует в оверсайз-свитшоте спокойного бежевого цвета. Прическа – модные "перья" в духе 90-х.
Забавная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Интересно, что многие подписчики Дорофеевой стали выбирать в комментариях лучшее выражение лица любимицы. Также многие отметили, на опубликованных снимках 28-летняя певица получилась очень милой.
Напомним, ранее Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки". В сети ее даже назвали "черным лебедем".
Также отметим, что недавно Дорофеева вернулась с недели моды в Нью-Йорке, где посетила несколько модных показов. Предлагаем выбарть лучший образ Нади с этой поездки.
Надя Дорофеева: интересные факты биографии